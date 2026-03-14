«Dice no a la guerra pero sí al dinero que da la guerra»

Pedro Sánchez en un mitin en Soria con el eslógan que ha resucitado del 'No a la guerra'.Miriam Chacón

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, arremetió duramente ayer contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por estar recaudando más con la «inflación que genera» el conflicto en Oriente Próximo pero seguir sin tomar medidas para ayudar a las familias y a las empresas.

"Siguen recaudando y dicen que 'No a la guerra', pero sí al dinero que les da la guerra. ¡Hombre, un poco de respeto por la gente!", exclamó Feijóo.

Después de que el PP anunciara una batería de medidas para paliar los efectos de la guerra en Irán —que el PP remitió al Gobierno el pasado miércoles—, Feijóo ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez siga sin actuar. Lo hizo en un mitin que dio ayer en Ponferrada.

"No se puede enarbolar con una mano el eslogan del 'No a la guerra' y poner la otra para recaudar la inflación que genera la guerra. Eso es doblemente demagógico", ha abundado el presidente de los populares. Feijóo ha afirmado que «cada día que pasa sin que el Gobierno tome medidas, es un día más de asfixia a la gente y un día más de Sánchez recaudando de más».

El PP y socios parlamentarios del Gobierno quieren que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aclaren el próximo miércoles en el Pleno del Congreso qué medidas piensan poner en marcha para paliar los efectos de la guerra de Oriente Próximo. Esta será la primera sesión de control al Gobierno tras el estallido del conflicto desatado en la región después de que, el pasado 28 de febrero, en una acción conjunta Israel y Estados Unidos bombardearan Irán.

La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, aprovechará que le toca interrogar a Sánchez para intentar que el presidente le concrete cómo prevé afrontar la crisis geopolítica actual y las consecuencias económico-sociales derivadas de la misma. "¿Quién pagará esta vez las consecuencias de la guerra ilegal en Irán y Oriente Medio?", reza textualmente la pregunta que ha registrado el portavoz adjunto de Bildu, Oskar Matute, para la vicepresidenta primera y responsable de Hacienda.

Aunque el PP no ha registrado ninguna cuestión sobre las medidas que se van a activar ante los efectos económicos de la guerra, podrán sacar el asunto durante el turno de preguntas de su líder, Alberto Núñez Feijóo, a Sánchez o de otros dirigentes 'populares' a los ministros.