¿Usa Irán a Sánchez como propaganda en sus misiles?

Publicado por Miguel Pérez Madrid Creado: Actualizado:

¿Está la Guardia Revolucionaria Islámica colocando pegatinas en sus misiles con el retrato del Pedro Sánchez y un mensaje de agradecimiento por su ‘No a la guerra’? Las imágenes, que han despertado el interés internacional, aparecieron ayer reproducidas en varios medios persas e israelíes, y en ellas se observa a un individuo mientras pega una lámina en la carcasa de un proyectil balístico, supuestamente del mismo modelo con el que el régimen de los ayatolás bombardea Israel. El vídeo fue difundido ampliamente en redes sociales después de que informara sobre ello la agencia de noticias Tasnim —vinculada al aparato de seguridad de los ayatolás— y el canal público persa en español HispanTV. También fue dado por bueno por el diario hebreo ‘Israel Hayom’ y el digital turco Türkiye Today.

Este último detalló que los guardianes de la revolución habrían incorporado material propagandístico a su campaña bélica y en él utilizarían el retrato de Sánchez y una de sus declaraciones sobre el conflicto en Oriente Medio. ‘Por supuesto esta guerra no es solo ilegal sino también inhumana. Gracias, primer ministro’, es una de las frases que puede leerse en el cartel, publicado en inglés y persa, acompañado por un retrato del presidente español. Según las informaciones difundidas dentro de Irán, estas «inscripciones» están siendo adheridas a «misiles que pronto serán lanzados hacia los territorios ocupados».

De momento, sin embargo, no existe una verificación independiente sobre el origen de las imágenes y ni tan siquiera sobre si se estuvieran usando esas pegatinas en misiles reales. Analistas hebreos y turcos estudiaban ayer si es un bulo o forma parte de una campaña propagandística para agitar las ya revueltas aguas europeas y alimentar la crisis del Viejo Continente con Estados Unidos. Ni las autoridades iraníes, israelíes o españolas confirmaron oficialmente su fiabilidad.

Sin embargo, la mera posibilidad de que los ayatolás puedan estar usando a Sánchez como arma propagandística volvió a irritar a los dirigentes del PP, que cargaron contra el secretario general del PSOE. «El régimen de Irán podría estar usando la foto de Sánchez como papel de regalo para sus misiles contra Israel con un agradecimiento expreso al apoyo del presidente del Gobierno español. ¿Sánchez felicitado por Otegi, Hamas y ahora Irán? Si esto es cierto, es gravísimo. La irresponsabilidad de este Gobierno no conoce límites. Siempre en el lado equivocado», escribió el secretario general de los populares.

«Parece ser que hay misiles destinados a matar personas que llevan el agradecimiento del régimen iraní a Pedro Sánchez. Con su foto. No cabe mayor deshonor. Este es el peor lado de la historia», remachó Ester Muñoz, portavoz del PP.