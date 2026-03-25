Abascal, a Sánchez: "Usted es muy valiente con los huevos de los demás"

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Santiago Abascal ha achacado a Pedro Sánchez intenciones poco nobles en su enfrentamiento con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la guerra de Irán. "Usted es muy valiente con los huevos de los demás y los demás pagamos el pato en forma de destrucción", ha afirmado el líder de Vox durante su intervención en el Congreso, en la que ha tratado de vincular la actuación del Gobierno durante el conflicto bélico con la actualidad política más nacional. "Necesita que el debate no esté aquí para que nadie someta a escrutinio lo que usted hace", ha apuntado.

Abascal ha acusado al presidente del Gobierno de utilizar la guerra para "hacer caja con sus socios" y ocultar sus problemas con la justicia. "Usted quiere la guerra porque el ruido de las explosiones tapa su corrupción", le ha espetado el líder de Vox a Sánchez durante su intervención en el Congreso.

"Las bombas y los misiles que se lanzan lejos de aquí evitan que rinda cuentas por las bombas que lanza aquí contra la mayoría social en forma de regularizaciones masivas y sanidad universal", ha insistido Abascal, que igual que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha interpelado a Sánchez por "los misiles que lanza Irán con su cara" y por comprar gas a Rusia "que financia la guerra de Putin en Ucrania". "Usted es capaz de vender bombas mientras lleva la camiseta del 'no a la guerra'", ha incidido.

Abascal ha preguntado a Sánchez si problemas españoles como la falta de viviendas, la salida de los médicos al extranjeros, las dificultades de las familias para llegar a fin de mes o para irse de vacaciones ocurren "por la guerra de Irán" y "no por su incompetencia y su corrupción". "Su sanidad universal mata, su corrupción mata, su ideología mata", ha resumido.

Como en todos sus discursos, Abascal también ha criticado al PP, al que culpa de ir "de la mano" del Gobierno "en políticas que destruyen la nación", como la religión climática, y con un ojo en la campaña de las elecciones de Andalucía el 17 de mayo, ha acusado a los populares de "participar de los mismos mitos" que el PSOE y al presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, de "arrancar cientos de miles de olivos".