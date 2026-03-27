España, ante el declive de la hegemonía estadounidense

Publicado por C.F.A. León Creado: Actualizado:

El último Polibarómetro de DYM no solo mide opiniones coyunturales: dibuja un cambio estructural en la percepción española del orden internacional. El dato más elocuente —un 81% de preocupación— no debe leerse únicamente en clave emocional, sino como indicador de erosión de legitimidad. No se trata solo de rechazo a un liderazgo concreto, sino de cuestionamiento del papel de EE.UU. como garante del sistema internacional.

Este desplazamiento se hace explícito en tres planos.

Primero, el normativo. La intervención en Irán concita un rechazo del 73%, acompañado de una atribución de motivaciones fundamentalmente materiales (petróleo, intereses geopolíticos). La ciudadanía descarta, en gran medida, los marcos justificativos clásicos —no proliferación nuclear, democratización—, lo que evidencia una crisis de credibilidad del discurso occidental.

Segundo, el estratégico. La negativa mayoritaria a implicar a la OTAN (66,6%) refleja una preferencia clara por el desacoplamiento militar respecto a Washington. No es aislacionismo, sino una redefinición del coste-beneficio de las alianzas en escenarios de alta incertidumbre.

Tercero, el sistémico. Que un 67,6% considere a EE.UU. un socio no fiable apunta a algo más profundo: una percepción de inestabilidad en el núcleo del orden atlántico. Es un dato de gran calado, porque afecta a la arquitectura de seguridad europea más allá del episodio iraní.