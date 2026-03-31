Diario de León

Sánchez urde una 'cumbre planetaria' para designarse líder de la izquierda mundial

Se llamará Movilización Progresista Mundial y será en Barcelona el 17 y 18 de abril

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.eva ercolanese

Publicado por
Agencias
Madrid

Creado:

Actualizado:

«Una movilización histórica para un momento histórico», lo llamó este lunes la portavoz adjunta de la ejecutiva del PSOE, Enma López. Los socialistas se quedan sin superalativos para referirse a la cumbre de líderes y organizaciones progresistas en la que la dirección del partido lleva semanas volcada por orden de Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo quiere ser, y se siente ya, un referente global frente a la ola ultraconservadora que recorre Occidente. Es un perfil que esculpe con mimo desde hace años y que en el último mes, a raíz del choque con Donald Trump por su oposición a la guerra de Irán, le ha valido para protagonizar entrevistas y crónicas en algunos de los principales medios internacionales. La cita que tendrá lugar en la Fira de Barcelona el 17 y 18 de abril es un escalón más. Solo en el último año y medio, España ha sido escenario de al menos tres grandes reuniones de la ultraderecha. En febrero de 2025, tuvo lugar en Madrid la primera cumbre del grupo Patriotas por Europa, con Victor Orbán y Marine Le Pen como protagonistas. En septiembre, Vox volvió a congregar en el Palacio de Vistalegre a líderes de extrema derecha en su Europa Viva 25, con Giorgia Meloni y Orbán lanzando consignas sobre la «reconquista patriótica», y hace apenas dos semanas el mismo recinto albergó el Madrid Economic Forum, en el que participaron economistas, empresarios, políticos y militantes de la misma ideología, entre ellos, el argentino Javier Milei. Sánchez lleva tiempo planteando a sus homólogos de izquierdas, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU y otros eventos internacionales, que hay que dar réplica a esa exhibición de músculo. Se trataría de infundir ánimo y confianza en una mayoría social que, a su juicio, sigue siendo favorable a los valores de la izquierda pero está desmovilizada. «Intercambiar ideas, forjar soluciones y demostrar de nuevo que las políticas progresistas no solamente funcionan, cosa que se ve en España —argumentó López-, sino que son la respuesta que el mundo necesita». En su calidad de presidente de la Internacional Socialista, Sánchez impulsó esta iniciativa, bautizada como Movilización Progresista Mundial, en la que concluyen las tres grandes familias de la izquierda moderada: la Internacional Socialista, la Alianza Progresista y el Partido de los Socialistas Europeos. El resultado, según subrayan en Ferraz, es una plataforma que agrupa a partidos, sindicatos, fundaciones, think tanks y ONG de todos los continentes, con más de cincuenta paneles temáticos y una lista de participantes que incluye a los presidentes de Brasil, Colobia y Uruguay, Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro y Yamandú Orsi, al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y Teresa Ribera, entre otros.

Estarán los presidentes de Brasil, Colobia y Uruguay, Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro y Yamandú Orsi

El Gobierno cierra sus cielos a EE UU

La portavoz adjunta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Enma López, ha defendido este lunes que la decisión del Gobierno de cerrar el espacio aéreo español a los aviones militares implicados en la guerra de Oriente Próximo es una medida «coherente» con la posición del Gobierno en contra de la intervención de Estados Unidos e Israel contra Irán. «Vamos a llevar hasta las últimas consecuencias el no a una guerra que es injusta, ilegal y va contra el orden internacional», ha sentenciado la dirigente socialista desde la sede socialista de Ferraz en respuesta a las críticas que el PP ha dedicado a la decisión del Gobierno. En concreto, la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha calificado de «improvisado» este nuevo paso dado por el Ejecutivo —que ya prohibió a Estados Unidos el uso de la bases de Rota y Morón para operaciones relacionadas con esta guerra— y se ha quejado de que Sánchez no informase de este asunto durante su comparecencia el pasado miércoles ante el Pleno del Congreso. Enma López ha replicado que no le producen ninguna sorpresa las críticas del primer partido de la oposición porque siempre censura todo lo que hace el Gobierno y ni siquiera fue capaz de apoyar el decreto de ayudas fiscales que buscan atajar los efectos económicos de la guerra. «El PP está muy perdido, debería centrarse más en su utilidad para este país porque ahora mismo son inútiles para España y da la sensación de que están más con la guerra que con las ayudas», ha resumido. Por su parte, Trump ha dicho que no necesitan a España «para nada».
tracking