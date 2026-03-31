Sánchez urde una 'cumbre planetaria' para designarse líder de la izquierda mundial

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

«Una movilización histórica para un momento histórico», lo llamó este lunes la portavoz adjunta de la ejecutiva del PSOE, Enma López. Los socialistas se quedan sin superalativos para referirse a la cumbre de líderes y organizaciones progresistas en la que la dirección del partido lleva semanas volcada por orden de Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo quiere ser, y se siente ya, un referente global frente a la ola ultraconservadora que recorre Occidente. Es un perfil que esculpe con mimo desde hace años y que en el último mes, a raíz del choque con Donald Trump por su oposición a la guerra de Irán, le ha valido para protagonizar entrevistas y crónicas en algunos de los principales medios internacionales. La cita que tendrá lugar en la Fira de Barcelona el 17 y 18 de abril es un escalón más. Solo en el último año y medio, España ha sido escenario de al menos tres grandes reuniones de la ultraderecha. En febrero de 2025, tuvo lugar en Madrid la primera cumbre del grupo Patriotas por Europa, con Victor Orbán y Marine Le Pen como protagonistas. En septiembre, Vox volvió a congregar en el Palacio de Vistalegre a líderes de extrema derecha en su Europa Viva 25, con Giorgia Meloni y Orbán lanzando consignas sobre la «reconquista patriótica», y hace apenas dos semanas el mismo recinto albergó el Madrid Economic Forum, en el que participaron economistas, empresarios, políticos y militantes de la misma ideología, entre ellos, el argentino Javier Milei. Sánchez lleva tiempo planteando a sus homólogos de izquierdas, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU y otros eventos internacionales, que hay que dar réplica a esa exhibición de músculo. Se trataría de infundir ánimo y confianza en una mayoría social que, a su juicio, sigue siendo favorable a los valores de la izquierda pero está desmovilizada. «Intercambiar ideas, forjar soluciones y demostrar de nuevo que las políticas progresistas no solamente funcionan, cosa que se ve en España —argumentó López-, sino que son la respuesta que el mundo necesita». En su calidad de presidente de la Internacional Socialista, Sánchez impulsó esta iniciativa, bautizada como Movilización Progresista Mundial, en la que concluyen las tres grandes familias de la izquierda moderada: la Internacional Socialista, la Alianza Progresista y el Partido de los Socialistas Europeos. El resultado, según subrayan en Ferraz, es una plataforma que agrupa a partidos, sindicatos, fundaciones, think tanks y ONG de todos los continentes, con más de cincuenta paneles temáticos y una lista de participantes que incluye a los presidentes de Brasil, Colobia y Uruguay, Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro y Yamandú Orsi, al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y Teresa Ribera, entre otros.

Estarán los presidentes de Brasil, Colobia y Uruguay, Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro y Yamandú Orsi