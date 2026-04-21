España le recuerda a María Corina Machado que pidió asilo

Publicado por Europa Press / Efe Madrid Creado: Actualizado:

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha lamentado que la opositora venezolana María Corina Machado haya viajado a España como «líder ideológica» para reunirse con la extrema derecha española, obviando al Gobierno español pese a que en un momento dado se le ofreció incluso refugio en la Embajada española en Caracas. «Lo que constato es que ella ha escogido actuar como una líder ideológica y por eso ha decidido reunirse sólo con una parte del espectro político español, con la extrema derecha española» en lugar de como representante del pueblo venezolano, que es como quiere presentarse, ha afirmado el ministro.

Machado se ha reunido con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Voz, Santiago Abascal, haya descartado hacerlo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que no sería conveniente en estos momentos.

"Las declaraciones recientes y las agresiones que se han visto en estas últimas horas explican muy bien la decisión para tener ciertas reuniones y otras no", ha señalado ayer machado.

La Premio Nobel de la Paz 2025 ha mantenido ayer una reunión en los Despachos de Honor del Senado. Además, la dirigente venezolana ha sido presentada por el expresidente del Gobierno Felipe González en un desayuno, al que sí ha asistido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El cantante Carlos Baute se ha disculpado este lunes por gritar «¡Fuera la mona!» en referencia a la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante un acto en Madrid protagonizado por María Corina Machado.

"Vengo de una familia venezolana, crecí dentro del folclor, de la unión, estudié el folclor venezolano y siempre he defendido sus valores y he luchado contra la injusticia. Por eso quiero ser muy claro y determinante: no soy una persona racista, no soy racista, ni creo en el insulto como camino", dijo Baute en sus redes sociales. Pese a ello, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha afirmado que entiende «todos los cánticos» .