El exresponsable jurídico de Globalia en el Senado: "Begoña Gómez no ha participado en el préstamo a Air Europa"

El Director de la Asesoría Jurídica de Globalia en el momento del rescate de Air Europa, Ramiro Campos Gallego, durante una comparecencia ante la Comisión del Senado sobre la SEPI.A. Pérez Meca - Europa Press

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El exdirector de la asesoría jurídica de Globalia Ramiro Campos Gallego ha negado este jueves que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, haya participado "nada" en el préstamo a Air Europa, a la vez que ha defendido esta operación, proclamando que tenía unas condiciones "muy significativas" y que ya se ha devuelto todo con intereses.

Así se ha pronunciado en la comisión del Senado sobre la SEPI el director de la asesoría jurídica de Globalia en el momento respecto al que se concedió el préstamo a Air Europa, entrando en una discusión con el PP sobre el término de esta ayuda, ya que los 'populares' insisten en que es un "rescate".

Sin embargo, el exdirectivo de Globalia ha repetido que fue un "préstamo" con unas condiciones "muy significativas", sugiriendo que eran incluso "abusivas", a la vez que ha sostenido que este dinero se ha devuelto "íntegramente" y con los intereses.

Según ha declarado, fue él mismo junto con un equipo el encargado de realizar las operaciones para este préstamo, aunque ha negado haber participado en alguna reunión entre el exCEO de Globalia Javier Hidalgo y la exministra de Economía Nadia Calviño.

Al ser preguntado por si ha mantenido algún encuentro con el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, el exdirectivo de Globalia ha reconocido reuniones con él en el marco de este préstamo.

Por otro lado, y en respuesta a las críticas del Partido Popular sobre la estructura del préstamo y la supuesta ausencia de control europeo, Campos ha asegurado que la operación "sí fue comunicada a Bruselas".

Según ha explicado, la SEPI solicitó a principios de octubre la traducción al inglés del plan de viabilidad de la compañía para su remisión a las instituciones comunitarias, rechazando así la idea de que se tratara de un procedimiento ajeno a la supervisión europea. Además, ha recordado que, tras una denuncia presentada por Ryanair, se produjo una resolución judicial que avaló la corrección del proceso seguido en la concesión del préstamo.

Recalca que es un préstamo

El exresponsable jurídico ha subrayado también que los 475 millones de euros que debían devolverse antes del 26 de noviembre de 2026 ya han sido abonados íntegramente, junto con los intereses correspondientes, insistiendo en que ello "confirma el carácter de préstamo --y no de rescate--" defendido por la compañía desde el inicio.

Por último, Campos ha negado que Air Europa recibiera "trato de favor" en el acceso al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas y ha defendido que la compañía fue la primera en obtener la ayuda porque "trabajó mucho para ser la primera", cumpliendo con todos los requisitos establecidos en el procedimiento administrativo en igualdad de condiciones respecto al resto de empresas solicitantes.

Asimismo, ha señalado que el acceso al fondo era "el último recurso" para evitar la quiebra de la aerolínea, que en octubre de 2020 contaba con apenas 3,5 millones de euros en caja y no disponía de financiación bancaria.

Según ha explicado, la operación permitió garantizar la continuidad de la compañía, preservar empleo y facilitar que posteriormente pudiera devolver íntegramente el préstamo tras recuperar beneficios.