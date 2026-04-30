Koldo descubre sus cartas: ahora apunta a que Jésica era una prostituta enviada por Aldama para tenderles una trampa

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Koldo García no dudó este jueves en mostrar sus cartas en el Tribunal Supremo y revelar su estrategia defensa ante la avalancha de acusaciones: él y José Luis Ábalos fueron víctimas de Víctor de Aldama, quien les tendió una trampa. Y en esa celada tuvo un papel determinante Jésica Rodríguez, la mujer que compartió, según su propio testimonio, vida y viajes entre octubre de 2018 y diciembre de 2019 con el exdirigente socialista. El exasesor, en su esperada declaración ante el alto tribunal, insinuó directamente que Jésica era en realidad una prostituta enviada por Víctor de Aldama para meterse en la "vida privada" de Ábalos y, a partir de ahí, poder chantajear al exministro.

Para sostener esta nueva versión, Koldo García tuvo que admitir en el plenario que mintió en instrucción ante el juez del Supremo Leopoldo Puente, cuando afirmó que conoció a "esta señorita" antes de que se convirtiera en amante de Ábalos. Y acto seguido soltó la bomba: "Yo conocí a la señora Jésica a través de Aldama".

Afirmó el imputado que faltó a la verdad por defender la intimidad de Ábalos. "Tengo que hacer un apunte, siempre he respetado a los demás; puede ser que en mi afán de respetar la vida privada haya alguna cosa que no corresponde a lo que dije en instrucción", se justificó, antes de insinuar que Jésica era prostituta. "Como viva la vida cada ser humano es cosa suya", dijo sobre la exnovia de Ábalos, quien ya negó en el Supremo haber sido trabajadora sexual.

Entonces, el pasado 7 de abril, el abogado de Ábalos, Marino Turiel, fue el primero en apuntar que las defensas del exministro y su exasesor estaban apostando por la línea de sostener que Jésica fue una suerte de "agente encubierta" de Aldama para atraparles en su red corrupta. Ese día, Turiel le preguntó directamente a la testigo si en realidad no fue una "captación propiciada" por Aldama. "¿Es cierto que usted se dedica a la prostitución?". "No. Soy dentista. Y estoy colegiada", respondió Rodríguez, después de que el letrado volviera a preguntarle si realizaba "contraprestaciones sexuales" a cambio de un "precio".

El defensor de Ábalos este jueves volvió sobre lo mismo en su interrogatorio a Koldo. "¿Le presentó De Aldama a Jésica como señora de compañía en el piso de Atocha 25?", le preguntó Turiel en referencia al domicilio de Madrid donde, según el comisionista, la trama se reunía con prostitutas. "Creo que es innecesario.", fue la respuesta del exasesor de manera 'pudorosa'. "Ha quedado claro que sí", acabo por afirmar. Leticia de la Hoz, abogada del propio Koldo, le instó también a hablar de los supuestos "chantajes" de la ex-amante prostituta. "Cuando conocí a Jésica me dio la sensación de que tenía alto nivel adquisitivo", afirmó a el exportero, quien afirmó que llegó a pagar a la mujer para cubrir la infidelidad de su exjefe y que Jésica no sacara nada a la luz sobre su relación extramatrimonial. "En esta vida es de bien nacido ser agradecido", se justificó. Koldo García aseguró este jueves que el exministro José Luis Ábalos sufrió presiones por parte de Jésica Rodríguez, una joven estudiante de odontología que acabó siendo su pareja durante un tiempo y vivió en un piso en el centro de Madrid pagado por la trama. El exasesor lamentó que, "por desgracia", ahora todo el mundo esté al tanto de la vida privada del extitular de Transportes. Y recalcó que Ábalos ha tenido "problemas que no se merece" a raíz de aquella relación. "El señor Ábalos sufría una presión de esta señorita". "Esta señorita presionó bastante con que había que solucionarle problemas porque sino la opinión pública tendría conocimiento de ciertas cosas personales, no ilegales", relató el compareciente, quien reiteró que la mujer solo podía airear asuntos de la "vida privada" del entonces mano derecha de Pedro Sánchez, porque no había nada que mereciese reproche penal. García insistió en que "esa situación puntual que vivía con esta señorita" no se la desea a nadie.

El exasesor explicó, a preguntas del fiscal, que ayudó a Jésica Rodríguez a encontrar un piso de alquiler en la plaza de España de Madrid durante un "tiempo muy corto" porque "estaban buscando otra propiedad". Koldo García aclaró que sobre este asunto "nadie" le transmitió "ninguna orden", aunque admitió que la iniciativa surgió tras conversaciones directas con los implicados.