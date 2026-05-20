El PP se lanza en tromba y señala a Pedro Sánchez

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

El PP lleva meses con el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el punto de mira por las sombras de sospecha de sus presuntas actividades irregulares. Este martes, tras conocerse que la Unidad Central contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga al exjefe del Ejecutivo por varios delitos en la causa abierta por el rescate de la aerolínea Plus Ultra, el primer partido de la oposición salió en tromba para exigir explicaciones a Pedro Sánchez por un caso que consideran de una «gravedad extrema» y por el que reclaman su dimisión. «Sólo le queda una salida digna. No seguir manchando ni un minuto más el buen nombre de la política, de la Justicia y de España», proclamó Alberto Núñez Feijóo en redes sociales.

«Zapatero es la musa del sanchismo y esa musa está imputada por la Audiencia Nacional», sostienen en la dirección nacional, donde no pasan por alto el evidente vínculo político y personal que une a Sánchez y a Zapatero, convertido en «líder espiritual» en las últimas campañas electorales del PSOE. «No solo hablamos del expresidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez», señaló el secretario general, Miguel Tellado, que avisó de que «el tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer».

Los populares dan total credibilidad al juez de la Audiencia Nacional encargado del caso y consideran que no hubiera dado el paso de imputarle «sin indicios sólidos».

«Son delitos que no podrían haberse llevado a cabo sin el concurso del Gobierno de España», denunció la portavoz parlamentaria, la leonesa Ester Muñoz, para quien la investigación del expresidente «no es ninguna sorpresa» porque «todo lo que confluía alrededor del rescate de Plus Ultra parecía extraño».

En la cúpula del PP extienden a Sánchez la responsabilidad política sobre la investigación de Zapatero pero descartan presentar una moción de censura, tal y como le reclama Vox. «Nos faltan cuatro votos», recordó Muñoz, que quiso evitar que la presión escale a su partido y urgió a Santiago Abascal a que explique «por qué insiste en algo que está condenado al fracaso». El líder ultraderechista cree que la moción «es necesaria» aunque no prosperara «para retratar ante los españoles toda la extensión de la mafia y la posición de todos los diputados respecto a ella».

Los conservadores denuncian que «el principio que vincula a los dos últimos presidentes del Gobierno y de España del PSOE es la corrupción» y ponen la pelota en el tejado de los socios y en el «nivel de podredumbre» están dispuestos a aguantar .»Son ellos los que tienen que decidir si quieren desaparecer por completo», reiteró Muñoz, que dejó claro que su partido por ahora no levantará el teléfono para buscar los apoyos que le faltan para la moción de censura.

Desde el Grupo Popular recuerdan que el exmandatario se mostró en su comparecencia en el Senado por el caso Koldo «muy altivo».