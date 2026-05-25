El juez pide volcar un correo de Zapatero gestionado por su secretaria y los de sus hijas

Una de las hijas de Zapatero sale de la sede de su empresa tras el registro de la Udef.Fernando Villar

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El juez José Luis Calama ha solicitado el "contenido íntegro" de los correos electrónicos corporativos de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, así como otro a nombre de "presidentezapatero", del que es usuaria principal su secretaria y que considera "el nodo central de comunicación interna de la organización".

El mismo día que acordó investigar a Zapatero como "vértice" de una presunta trama de tráfico de influencias en favor de Plus Ultra, el juez solicitó en otro auto el contenido de varias cuentas de correo desde marzo de 2020 hasta ahora, entre las que también están otras asociadas a la empresa What The Fav, administrada por las hijas del expresidente del Gobierno.

A petición de la UDEF, el juez también requirió a la SEPI los correos de 2020 y 2021, periodo en el que se concedió la ayuda pública de 53 millones a Plus Ultra, y documentación de varias empresas "vinculadas a la red", entre ellas Gate Center, a quien reclama "toda la información" relativa a Zapatero, que presidió su consejo asesor.

Solicitó asimismo información de una empresa radicada en Dubai y creada presuntamente por "instrucciones de Zapatero, otra en las Islas Vírgenes Británicas presidida por Julio Martínez, presunto "lugarteniente" de la trama, y otras relacionadas con el caso, como Análisis Relevante o Inteligencia Prospectiva.

La resolución del juez, a la que ha tenido acceso EFE este lunes, ahonda en los indicios que lo llevan a situar a Zapatero como "el núcleo decisor y estratégico de la red", cuyo "liderazgo no se manifiesta de forma formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión, evitando en lo posible la ejecución directa de las gestiones más comprometidas"

Calama ve "incuestionable" la "centralidad" dentro de la trama de una cuenta de correo "vinculada directamente" al expresidente y gestionada por su secretaria: "Desde ella se transmiten instrucciones, se coordinan actuaciones, se elaboran borradores de facturas y se articula la apariencia documental de la actividad económica de la red".

Para el juez, la propia ubicación de la oficina desde la que se gestiona la cuenta -el despacho del expresidente en la calle Ferraz, de Madrid, definido como "el centro físico de coordinación y archivo del entramado"- "refuerza la hipótesis" de que Zapatero conocía la "la operativa financiera desarrollada" por la presunta trama y que la cuenta "constituía un instrumento esencial para la ejecución de los hechos investigados".

En su auto, Calama vuelve a situar a la secretaria de Zapatero, María Gertrudis Alcázar, como "pieza operativa esencial dentro de una red organizada orientada al ejercicio ilícito de influencias y a la generación de documentación contable ficticia".

Los correos que ya han analizado los investigadores revelan que la secretaria y Cristóbal Cano, gestor de sociedades de Julio Martínez, hacían labores de coordinación y "cobertura formal" de documentación de la presunta red -"también denominada Finance Boutique".

La secretaria recibía "instrucciones directas para articular la apariencia documental de los pagos emitidos y recibidos por el entramado societario" en un "'modus operandi' estable y reiterado, consistente en la elaboración concertada de facturas sin prestación real subyacente". Es decir, una "fabricación sistemática de documentación contable destinada a justificar movimientos financieros previamente decididos".

La empresa de las hijas de Zapatero, un vehículo para facturar

El juez, que acoge las principales conclusiones de la UDEF, sostiene que la empresa What The Fav, administrada por las hijas de Zapatero, carece de "actividad empresarial real" y es un "vehículo instrumental para la generación" de facturas, la "redistribución de fondos y la dotación de cobertura formal a operaciones"

"Se integra en una estructura artificiosa orientada a justificar pagos y canalizar fondos hacia José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno" -prosigue el magistrado- y actúa así como "centro de redistribución de flujos financieros".

El juez detecta una "coordinación operativa" entre esta empresa y Análisis Relevante, controlada por Julio Martínez, que se evidencia en la "emisión reiterada de facturas genéricas bajo el concepto de 'servicios agencia', sin detalle alguno sobre la prestación real".

"La ausencia de concreción y la reiteración de estos documentos revelan una falta de correspondencia entre la actividad declarada y la actividad efectivamente desarrollada, compatible con una función de cobertura formal", añade.

Los investigadores creen que esta empresa forma parte de "un circuito circular de fondos entre clientes, sociedades del entramado y beneficiarios finales", entre los que estaría Zapatero.

Esto hace deducir al juez que la sede de la empresa es "un espacio físico directamente vinculado a la actividad ilícita investigada" y que "resulta especialmente relevante acceder al contenido de las comunicaciones remitidas desde cuentas" de la empresa por ser "el canal de comunicación corporativo utilizado para articular la operativa económica y documental del entramado".