Un perito del caso Plus Ultra achaca el rescate a cambios de criterio contables y cuestiona la liberación de 34 millones

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El presidente de Martín Molina Abogados y Economistas, Pedro Martín Molina, ha cuestionado en el Senado la liberación de los 34 millones restantes del rescate a Plus Ultra en 2021 que permanecían bloqueados y ha asegurado que los cambios de criterio contable pudieron influir en que la aerolínea cumpliera los requisitos exigidos para acceder a las ayudas públicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Así se ha pronunciado durante su comparecencia en la comisión de investigación de la Cámara Alta sobre las presuntas irregularidades en la gestión de la SEPI en relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Durante el interrogatorio parlamentario, Martín Molina ha puesto en duda algunas actuaciones judiciales desarrolladas durante la investigación del caso y ha mostrado su "sorpresa" porque una de las vistas en las que participó como perito no fuera grabada.

"Por mi experiencia como perito forense en todos los juzgados de España, no ha dejado nunca de grabarse una intervención de un perito", ha afirmado, asegurando que le sorprendió especialmente que no se registraran "las dos horas de interrogatorio de la pericial".

Según ha explicado, posteriormente se celebró una segunda comparecencia en la que, a su juicio, las partes ya conocían previamente su informe y su intervención anterior, lo que modificó el desarrollo del interrogatorio.

Asimismo, el compareciente también ha señalado que le llamó la atención que mientras la jueza titular se encontraba de vacaciones, el magistrado sustituto autorizara la liberación de los 34 millones de euros restantes del rescate público concedido a Plus Ultra --que ascendió en total a 53 millones de euros-- y que permanecían bloqueados cautelarmente hasta que finalmente fueron abonados el 30 de julio de 2021. "Entonces, bueno, son casualidades de la vida, como en su momento decía", ha ironizado.

En este contexto, también se ha referido a la actuación de la fiscal María Luisa Llop y ha señalado que inicialmente apoyó junto a la jueza la paralización del pago de los 34 millones, aunque posteriormente el rescate terminó desbloqueándose con el magistrado sustituto.

"El motivo no lo sé, porque tampoco es objeto de mi pericia", ha señalado Martín Molina al ser preguntado por ese cambio de criterio.

Estas declaraciones se producen después de que la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, haya abierto expediente gubernativo a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y a la fiscal María Luisa Llop, destinada en la Audiencia Nacional, tras aparecer mencionadas en conversaciones recogidas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) dentro de la investigación del caso Plus Ultra.

En dichas conversaciones, uno de los abogados de los investigados aseguraba que "la fiscal jefa es amiga" y hablaba de "cortar" la investigación judicial.

Durante su comparecencia, Martín Molina ha defendido que el objeto de su pericial era comprobar si Plus Ultra cumplía los requisitos exigidos por la normativa europea para acceder al Fondo de Apoyo a Empresas Estratégicas.

En este sentido, ha asegurado que una de las principales conclusiones de su informe era que la aerolínea "estaba en crisis" a 31 de diciembre de 2019 y que, sin apoyo estatal, podía encontrarse en situación de "insolvencia actual".

Además, ha detallado que en el informe analizaron distintos escenarios contables vinculados a préstamos participativos, provisiones y operaciones financieras que alteraban "sustancialmente" el resultado final de las cuentas.

Según ha expuesto, dependiendo de cómo se interpretaran determinados elementos contables, Plus Ultra podía o no cumplir los requisitos establecidos por el reglamento europeo.

En este contexto, varios senadores hicieron referencia durante la comparecencia a conversaciones intervenidas por la UDEF en las que se hablaba de un posible "maquillaje contable" de las cuentas de la compañía.

Martín Molina ha evitado asumir directamente ese término, aunque ha admitido que las decisiones contables adoptadas pudieron ser utilizadas para ello.