Un juez investiga al vicepresidente de la Sepi por prevaricación con Air Europa

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El juez José María Escribano ha citado como investigado al vicepresidente de la Sepi, Bartolomé Lora, por presunta prevaricación en el préstamo de 475 millones de euros que la entidad concedió a la aerolínea en noviembre de 2020. El titular de la Plaza 49 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid admite a trámite la querella presentada por el PP y Vox y acuerda que la declaración de Lora tenga lugar el próximo 3 de julio a las 9.30 horas. El magistrado que instruye la causa sobre presuntas irregularidades en el rescate aprecia que los hechos que se investigan «presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa». Escribano acuerda, asimismo, requerir a la Sepi para que identifique al secretario del consejo gestor, los vocales con voz y voto en las sesiones del consejo gestor, los invitados a las sesiones del consejo gestor sobre el rescate de Air Europa, los técnicos instructores del expediente y el autor del informe de la Abogacía del Estado que dio luz verde al préstamo, «todo ello a fin de ser citados en la forma que corresponda» tras la declaración de Lora. De la misma forma, el magistrado reclama a la Sepi el expediente íntegro relativo al préstamo, las actas íntegras, borradores, anexos y documentación distribuida a los vocales y la presidencia en las reuniones en las que se trató el expediente, los listados de los asistentes a las reuniones y el informe completo.