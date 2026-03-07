El secreto literario del Bierzo: la Feria del Libro Antiguo de Ponferrada es el plan cultural perfecto para perderse entre tesoros literarios

Visitantes revisan libros antiguos y descatalogados en una de las casetas de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de PonferradaLUIS DE LA MATA

Durante unos días al año, Ponferrada se llena de decenas de mesas repletas de libros con décadas de historia esperando un nuevo lector.

La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Ponferrada regresará este año del 28 de abril al 5 de mayo, una cita que con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los pequeños rituales culturales de primavera en el Bierzo.

Todavía no se ha anunciado la programación completa de esta edición, pero las fechas ya están confirmadas y todo apunta a que el espíritu será el mismo que en años anteriores: libreros especializados, miles de ejemplares difíciles de encontrar y ese ambiente tranquilo que solo se crea cuando la literatura sale a la calle.

La Feria del Libro Antiguo de Ponferrada convierte el Bierzo en un punto de encuentro para lectores

La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Ponferrada suele instalar sus casetas en pleno centro urbano, normalmente en la Plaza del Ayuntamiento de Ponferrada.

Durante varios días, ese espacio se transforma en un pequeño mercado literario al aire libre. Libreros especializados llegados de distintos puntos de España exhiben en sus mesas primeras ediciones, libros descatalogados, colecciones completas, cómics antiguos o clásicos que ya no se encuentran en librerías convencionales.

El atractivo de esta feria está precisamente en esa mezcla imprevisible. Cada caseta es diferente y cada ejemplar tiene su propia historia editorial.

Los visitantes suelen recorrerlas sin prisa, hojeando páginas, preguntando por ediciones concretas o dejándose sorprender por títulos olvidados. Es una experiencia muy distinta a la compra rápida en una librería tradicional.

La Feria del Libro Antiguo de Ponferrada: un plan cultural para pasar el día en la ciudad

La Feria del Libro Antiguo de Ponferrada también se ha convertido en un plan perfecto para quienes buscan una escapada cultural de primavera.

El recorrido entre las casetas suele ocupar buena parte de la mañana. Muchos visitantes llegan con una idea clara de lo que buscan, pero lo habitual es terminar llevándose algún hallazgo inesperado.

Después del paseo literario, el plan continúa fácilmente por la ciudad. Ponferrada es uno de los enclaves históricos más importantes del Bierzo y cuenta con varios atractivos a pocos minutos del recinto donde se instala la feria.

El Castillo de los Templarios, uno de los monumentos más emblemáticos de Castilla y León, es una visita imprescindible para quienes llegan por primera vez. Sus murallas medievales dominan el casco antiguo y recuerdan la importancia histórica de la ciudad en el Camino de Santiago.

La escapada suele completarse con otro de los grandes reclamos de la zona: la gastronomía berciana. Restaurantes y bares del centro ofrecen platos tradicionales como el botillo, los pimientos asados o los vinos de la denominación de origen Bierzo.

Aunque todavía faltan por anunciar algunos detalles de la programación, lo que sí está confirmado es el calendario de la próxima edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Ponferrada, que se celebrará del 28 de abril al 5 de mayo.

Si se mantiene el formato de años anteriores, varias librerías especializadas de diferentes ciudades españolas participarán con miles de ejemplares que abarcan prácticamente todos los géneros: literatura clásica, ensayo, historia, cómic o libros ilustrados difíciles de localizar.

Para muchos visitantes, este tipo de ferias representan el placer de descubrir un libro sin buscarlo previamente. Ese gesto sencillo es precisamente el que convierte a la Feria del Libro Antiguo de Ponferrada en uno de esos planes culturales que merecen repetirse cada primavera.