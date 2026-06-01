La OCU advierte: mejor no comprar este postre en el supermercado

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto bajo la lupa uno de los postres más habituales en los supermercados españoles: las natillas envasadas. Tras analizar decenas de referencias de varias cadenas de supermercados, la organización recomienda que su consumo sea ocasional.

El estudio también revela fuertes diferencias entre marcas blancas y fabricantes tradicionales, tanto en calidad nutricional como en sabor y composición.

La OCU señala el exceso de azúcar en las natillas del supermercado

Las natillas llevan décadas ocupando un lugar fijo en las neveras de muchos hogares. Son rápidas, baratas y fáciles de encontrar. El problema, según explica la OCU, está en lo que esconden sus etiquetas. El análisis realizado sobre 33 variedades distintas detectó cifras de azúcar que en algunos casos superan los 22 gramos por envase, una cantidad equivalente a unos tres sobres de azúcar.

Las peores paradas son las natillas con galleta y las de chocolate. Las primeras alcanzan de media 21 gramos de azúcar por unidad, mientras que las de chocolate rondan los 20 gramos. Incluso las clásicas de vainilla, aparentemente más simples, llegan a representar cerca del 73% de la ingesta diaria recomendada de azúcar para un niño, según los parámetros citados por la propia organización.

Natillas vaseras con vainilla y canelaGetty Images

La advertencia no se queda solo en el azúcar. La OCU también detectó un uso masivo de aditivos industriales. En 29 de las 33 muestras analizadas aparecían ingredientes como almidones modificados, fosfatos o difosfatos, empleados para mejorar la textura, conservar el producto o potenciar sabores artificiales.

Además, muchos consumidores creen que las natillas contienen una cantidad importante de cacao o vainilla real, pero el estudio desmonta esa idea. En buena parte de las natillas de chocolate, el cacao apenas supera el 2,5% del contenido total, obligando a recurrir a aromas y potenciadores de sabor para conseguir un perfil más intenso.

Qué marcas salen mejor y por qué la OCU recomienda moderación

Pese al tono crítico del informe, la OCU sí reconoce diferencias entre productos. Entre las natillas de vainilla, las mejor valoradas respondían a su sabor y textura.

Eso sí, incluso las opciones mejor puntuadas siguen presentando un problema común: el exceso de azúcar. Por eso la recomendación final de la organización es clara. Las natillas industriales no deberían sustituir a la fruta ni formar parte habitual de meriendas y postres diarios. El organismo insiste en que deben reservarse para un consumo puntual.

La propia guía de compra publicada por la OCU propone alternativas más equilibradas, como elaborar natillas caseras con leche, huevo y harina de maíz, reduciendo así la presencia de aditivos y controlando mejor la cantidad de azúcar añadida.