La OCU avisa a los padres con custodia compartida en León: esta sentencia puede hacer que recuperes dinero en la Renta

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

La OCU ha lanzado un aviso dirigido a miles de padres separados o divorciados con custodia compartida: algunas sentencias relacionadas con el IRPF podrían permitir recuperar dinero en la declaración de la renta. La organización de consumidores recuerda que determinadas interpretaciones de Hacienda sobre prestaciones, mínimos familiares o beneficios fiscales han sido corregidas posteriormente por los tribunales, abriendo la puerta a reclamaciones y rectificaciones de ejercicios anteriores.

El organismo pone el foco especialmente en casos donde ambos progenitores comparten legalmente la custodia de los hijos, pero uno de ellos no pudo aplicar determinadas ventajas fiscales o acabó tributando de más. Según explica la OCU, revisar antiguas declaraciones puede ser clave porque algunas resoluciones judiciales han cambiado el criterio utilizado por la Agencia Tributaria en los últimos años. Uno de los ejemplos más conocidos fue la sentencia del Tribunal Supremo que declaró exentas de IRPF las prestaciones de maternidad y paternidad, lo que permitió reclamar devoluciones económicas a miles de contribuyentes.

Qué ocurre con la custodia compartida en la Renta

La custodia compartida se ha convertido en una de las fórmulas familiares más habituales en España y eso ha incrementado las dudas fiscales en cada campaña de la Renta. Los conflictos suelen aparecer al aplicar el mínimo por descendientes, deducciones autonómicas o beneficios vinculados a los hijos.

En muchos casos, Hacienda exige que ambos progenitores cumplan determinados requisitos para poder repartir esas ventajas fiscales. Cuando existe desacuerdo o la interpretación administrativa cambia con el tiempo, algunos contribuyentes descubren años después que podían haber tributado de otra manera.

La OCU insiste en que conviene revisar sentencias de divorcio, convenios reguladores y declaraciones anteriores si hubo discrepancias sobre quién debía aplicar deducciones o beneficios fiscales. Además, recuerda que la Agencia Tributaria permite solicitar rectificaciones dentro de determinados plazos, generalmente de cuatro años.

León, entre las provincias donde más crece esta situación

El debate tiene especial impacto en territorios donde la custodia compartida ha ganado mucho peso durante los últimos años. Los datos del Instituto Nacional de Estadística muestran que esta modalidad ya representa cerca de la mitad de las custodias concedidas en España. Castilla y León figura además entre las comunidades donde más se utiliza este sistema tras los procesos de separación o divorcio. (ine.es)

En provincias como León, el aumento de familias con custodia compartida ha multiplicado también las consultas relacionadas con el IRPF y las deducciones familiares. Gestorías y asociaciones de consumidores señalan que muchos padres desconocen todavía que una sentencia posterior puede permitir reclamar dinero pagado de más en campañas anteriores.

Por eso, la recomendación de la OCU es clara: revisar la situación fiscal si hubo custodia compartida, cambios de criterio de Hacienda o prestaciones vinculadas a los hijos. En determinados casos, esa comprobación puede traducirse en una devolución económica relevante.