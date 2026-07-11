Castilla y León suspende el turismo accesible: el 82% considera insuficiente la oferta para personas con movilidad reducida

La falta de accesibilidad en destinos y alojamientos sigue condicionando las vacaciones de miles de personas con movilidad reducida en Castilla y León, según el Barómetro de la Accesibilidad.Unsplash

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Las vacaciones representan un momento de descanso y desconexión para la mayoría de las personas. Sin embargo, para quienes tienen movilidad reducida, organizar un viaje implica resolver antes una larga lista de obstáculos que nada tienen que ver con el destino elegido. Rampas inexistentes, escalones, ascensores demasiado pequeños o alojamientos poco adaptados siguen condicionando la experiencia de miles de viajeros en España.

El informe 'Viajar con movilidad reducida', elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios dentro de su primer Barómetro de la Accesibilidad, pone cifras a una realidad que continúa siendo invisible para buena parte de la sociedad. En Castilla y León, más de 113.500 personas con movilidad reducida ven limitadas sus opciones de vacaciones por la falta de accesibilidad.

El estudio revela además que el 82% de los castellanoleoneses considera insuficiente la oferta de turismo accesible, una percepción que también comparten quienes conviven directamente con estas dificultades. De hecho, el 83% asegura encontrar barreras arquitectónicas de forma habitual cuando viaja.

Según explica Cristina Pallàs, directora de la Fundación Mutua de Propietarios, «viajar es sinónimo de disfrute, pero si la falta de accesibilidad impide moverse con libertad, las vacaciones pueden convertirse en un ejercicio constante de planificación e incertidumbre y, por tanto, en una fuente de frustración en lugar de una experiencia placentera».

La accesibilidad condiciona mucho más que el destino

El informe también refleja una realidad preocupante: la accesibilidad durante los viajes obtiene apenas un 5,3 sobre 10 de valoración media entre los ciudadanos de Castilla y León. Además, una de cada cuatro personas le concede un aprobado justo o incluso un suspenso.

Más allá de las infraestructuras, existe otro problema de fondo. El 65% de las personas con movilidad reducida considera que la sociedad no es consciente de las dificultades que deben afrontar durante sus vacaciones. Curiosamente, cuando se pregunta al conjunto de la población, el porcentaje asciende hasta el 78%, lo que evidencia que incluso quienes no viven esta realidad reconocen que sigue siendo un problema poco visibilizado.

Pese a ello, el deseo de viajar continúa intacto. Mientras el 74% de la población afirma que seguiría viajando aunque tuviera problemas de movilidad, únicamente el 18% de quienes ya los padecen asegura que lo haría con total seguridad, e incluso un 16% reconoce que llegaría a renunciar a sus vacaciones.

Hoteles, ciudades y alojamientos: dónde es más fácil viajar con movilidad reducida

El estudio también compara los distintos tipos de alojamientos turísticos desde el punto de vista de la accesibilidad.

Los hoteles y hostales son los mejor valorados, con una puntuación media de 3,5 sobre 4, muy por delante de otras opciones habituales durante el verano. Los apartamentos turísticos obtienen una valoración intermedia, mientras que las casas rurales, los albergues y, especialmente, los campings y bungalows aparecen como los espacios con mayores carencias.

En cuanto a los destinos, las ciudades vuelven a situarse como la alternativa más accesible gracias a sus infraestructuras, transporte y servicios adaptados. En cambio, los entornos naturales, precisamente uno de los grandes atractivos turísticos del verano, siguen siendo los que presentan mayores dificultades para las personas con movilidad reducida.

La accesibilidad es también una cuestión de libertad

Desde la Fundación Mutua de Propietarios recuerdan que mejorar la accesibilidad no solo elimina obstáculos físicos, sino que permite que cualquier persona pueda disfrutar de sus vacaciones con autonomía e independencia.

Cristina Pallàs resume esta idea con un mensaje claro: «La accesibilidad no solo elimina barreras físicas; aporta tranquilidad, autonomía y calidad de vida. Como sociedad, debemos marcarnos como reto que cualquier persona pueda elegir dónde pasar sus vacaciones, porque el descanso solo es posible cuando existe la certeza de disfrutarlo en libertad».

La accesibilidad turística sigue siendo, por tanto, uno de los grandes retos pendientes del sector. Mientras millones de personas solo tienen que decidir entre playa o montaña, miles de viajeros continúan preguntándose primero si podrán entrar en el alojamiento, recorrer el destino o simplemente disfrutar de sus vacaciones en igualdad de condiciones.