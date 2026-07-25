Aldi rebaja hasta mañana las gafas homologadas para ver el eclipse solar: cuestan menos de 2€

El eclipse total de Sol podrá observarse de forma segura únicamente con protección específica durante sus fases parcialesUnsplash

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

España se prepara para mirar al cielo el próximo 12 de agosto y Aldi ha colocado en sus estanterías uno de los artículos que pueden convertirse en imprescindibles antes de que llegue la fecha. La cadena vende unas gafas para la observación directa del Sol de The World of Calgary por 1,49€ la unidad, después de aplicar una rebaja del 50 % sobre su precio anterior de 3€.

La promoción está anunciada entre el 15 y el 26 de julio, por lo que entra en sus últimas horas. Además, Aldi advierte de que se trata de un artículo sujeto a disponibilidad en cada establecimiento y que el diseño puede variar. Quien tenga previsto observar el eclipse y todavía no disponga de protección adecuada debería comprobar las existencias de su supermercado habitual antes de desplazarse expresamente.

Su función es filtrar la radiación durante la observación solar directa. Aldi indica que el producto cumple el Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual y utiliza un filtro de polímero negro resistente a los arañazos. En la presentación comercial también aparecen el marcado CE y la referencia EN ISO 12312-2:2015, la norma específica aplicable a los filtros destinados a mirar directamente al Sol.

Las gafas de eclipse solar de Aldi se anuncian como probadas y certificadas, con marcado CE y referencia a la norma EN ISO 12312-2:2015Aldi

Son reutilizables, aunque esa característica no significa que puedan guardarse sin precauciones ni utilizarse indefinidamente con independencia de su estado.

Antes de cada uso hay que revisar que el filtro no presente rayaduras, perforaciones, roturas, pliegues o zonas despegadas de la montura. El Instituto Geográfico Nacional recomienda emplear únicamente gafas de eclipse homologadas y en perfecto estado, siguiendo siempre las instrucciones impresas por el fabricante. También aconseja observar durante periodos cortos y apartar la mirada del Sol antes de retirar la protección.

Para utilizarlas correctamente, primero hay que colocarlas cubriendo los ojos y después dirigir la mirada hacia el Sol. Al terminar, se debe mirar en otra dirección antes de quitárselas. Los menores necesitan supervisión durante toda la observación.

El modelo vendido por Aldi incorpora filtros de polímero negro y está diseñado para la observación directa del SolAldi

Estas gafas tampoco deben combinarse con cámaras, prismáticos o telescopios. La radiación concentrada por esos instrumentos puede atravesar o dañar el filtro y provocar lesiones oculares graves. Los dispositivos ópticos necesitan filtros solares específicos instalados delante del objetivo, no unas gafas colocadas únicamente sobre los ojos.

Durante las fases parciales será imprescindible mantener la protección. Solo quienes se encuentren dentro de la franja de totalidad podrán retirar las gafas durante el breve intervalo en el que el disco solar quede completamente oculto. En cuanto reaparezca cualquier parte brillante del Sol, deberán volver a colocárselas inmediatamente.