El despliegue de la ESA para vivir el eclipse de Sol en León

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

La Agencia Espacial Europea, el Ayuntamiento y la Universidad desplegará un amplio programa en la capital leonesa, en el Palacio de Exposiciones, con motivo del eclipse de Sol el próximo día 12 de agosto. Todo el programa de la jornada es gratuito y abierto al público, sin necesidad de inscripción y comenzará a las 10.00 horas, momento en que los visitantes podrán disfrutar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de talleres, experimentos y actividades interactivas para todas las edades hasta las 14.00 horas. Desde la ciencia del Sol y los eclipses hasta las misiones espaciales europeas, la ingeniería aeroespacial o la historia de la astronomía, el programa ofrece propuestas para familias, aficionados al espacio y cualquier persona con curiosidad por descubrir cómo exploran y comprenden los especialistas el Universo. Por la tarde las actividades se trasladarán al exterior. Las puertas se abrirán a las 17.30 horas para que el público disponga de tiempo suficiente para acceder al recinto antes de que el programa en el escenario comience a las 18.30 horas. Las actividades de la tarde incluirán charlas de divulgación y explicaciones de expertos que acompañarán al público durante cada fase del eclipse para ayudarle a comprender qué sucede en el cielo y por qué el 12 de agosto de 2026 será un acontecimiento tan excepcional. A las 19.30 horas comenzará la observación del eclipse guiada por expertos de la ESA, la Universidad de León y la Asociación Leonesa de Astronomía.