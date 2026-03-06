Agenda de León: toda la programación hasta el 12 de marzo

VIERNES 6

MÚSICA

Audición de alumnos de viola. Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas de León. Actuación para todos los públicos. En la Biblioteca Pública de León a las 19.00 horas.

Daniel Higiénico. Daniel Higiénico presenta Cancionólogos, un concierto espectáculo donde caben canciones… y otras cosas. En la sala Black Bourbon (calle Puerta Sol, 8) a las 22.00 horas. Entrada: 10 euros.

Daniel Higiénico.DL

Pauline en la playa. En la Térmica Cultural de Ponferrada, en la zona de cafetería acogerá a partir de las 20:30 horas, actuación de Pauline en la playa, el dúo de pop independiente compuesto por las hermanas gijonesas Mar Álvarez y Alicia Álvarez, que presentarán su último trabajo «Los días largos». La entrada es libre hasta completar aforo.

Pauline en la PlayaDl

Amancio Prada. El cantautor berciano Amancio Prada ha elegido León para celebrar los 50 años de su disco Rosalía de Castro con un concierto íntimo que se celebrará en el Auditorio Ciudad de León el próximo 6 de marzo enmarcado dentro del Ciclo Maestros Internacionales 2026 de la Fundación Eutherpe. Será a partir de las 19.30 horas y las entradas ya están a la venta en la página web www.ctickets.es.

Amancio Prada participó ayer en la presentación de su concierto en el Auditorio, en el que conmemora los 50 años de su disco 'Rosalía de Castro'.virginia morán

Piano. Concierto matinal en la sala Eutherpe (C/ Alfonso V, 10) a las 12.00 horas. A cargo de Miriam Tsitsiashvili.

Miriam Tsitsiashvili.Dl

Pilar Vázquez y David Johnson. VI curso de música española: recital de mezzo y piano en torno. En el Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 20.30 horas. Entrada: 4 euros.

EXPOSICIÓN

'León artesano. Una Semana Santa en miniatura'. El Museo de la Emigración Leonesa abre al público su nueva exposición temporal León artesano. Una Semana Santa en miniatura, que permanecerá abierta hasta el 5 de abril. Se trata de una selección de 18 maquetas inspiradas en Pasos emblemáticos de la Semana Santa leonesa. La colección es obra del artesano leonés José María da Silva Paniagua, un apasionado de la Semana Santa de León y que desde 2011 elabora estos conjuntos de forma artesanal. Para visitar exclusivamente la exposición temporal: por las mañanas, de 10.30 a 13.00 horas (pases cada media hora). Por las tardes, a las 16.30; 17.00; y 18.30 horas. Precio: 3€. Para hacer una visita guiada completa (Museo, Casona y exposición): a las 13.00; 17.00; y 18.30 horas. Precio 8€.

'Genias'. Instalación audiovisual concebida como un espacio de memoria y homenaje que invita a detenernos en el silencio y a reconocer las voces femeninas que durante siglos quedaron ocultas. En el Museo del Bierzo. Entrada libre.

Exposición 'Genias'Dl

TEATRO

Yunez Chaib. Guionista, cómico y actor español. A lo largo de su trayectoria, Yunez Chaib ha grabado varios monólogos en Comedy Cenraal y ha colaborado en La Resistencia, de Movistar+. Actualmente, compagina las actuaciones en directo con colaboracionese en La Revuelta de David Broncaano (RTVE). Hoy en el Teatro San Francisco a las 20.00 horas. Entrada: 18.80 euros.

Yunez Chaib.Dl

SÁBADO 7

TEATRO

'Pepa, no me des tormento'. En la casa de cultura de Villamañán, con Beatriz Rico. A las 19.00 horas.

‘El abrazo’. Los titiriteros de Binéfar (Huesca) en el Teatro San Francisco a las 18.00 horas. Entrada: 7 euros.

Una escena de 'El abrazo'.Dl

DEPORTE

Estaciones de esquí. Las estaciones invernales y de montaña gestionadas por de la Diputación de León, San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos, pondrán a disposición de los usuarios más de 20 kilómetros esquiables durante este fin de semana, siempre y cuando la meteorología lo permita. Se prevé que puedan estar operativas un total de 26 pistas, así como una amplia red de remontes que facilitará el acceso a varios sectores.

MÚSICA

Tributo a José Luis Perales. Avalon Music actúa en el Auditorio de Sariegos Café Quijano a las 20.00 horas.

Chula y Jesucriter. Chula es una banda madrileña que mezcla boleros y folclore con guitarras pesadas y sintetizadores del averno. Jesucriter es una banda local que canalizan la crudeza del rock primitivo a través de atmósferas hipnóticas y distorsionadas. Actúan en la sala Black Bourbon a las 21.30 horas. Entrada: 9 euros.

'Chula'Dl

Charlotte Blues Band. En la Térmica Cultural de Ponferrada a las 20.30 horas en la zona de cafetería, será turno para la actuación de Charlotte Blues Band con su espectáculo Estrellas del soul, un recorrido musical a través de las más prestigiosas canciones internacionales de los dorados del soul. Una actuación que sirve como homenaje a artistas emblemáticos del género. La entrada es libre hasta completar aforo.

Charlote Blues Band.Dl

Trío Tonalli. Concierto de oboe, fagot y piano, con el Trío Tonalli formado por Ana Teresa Sanz, Salvador Ruiz y Telmo Carvajal.

Trío Tonalli.Dl

Karmento. La cantante manchega Karmento se ha posicionado en los últimos años como uno de los grandes nombres del neofolclore español. Después de ser una de las finalistas del Benidorm Fest 2023, al año siguiente publica su álbum La Serrana. Hoy actúa en el Teatro Bergidum a las 20.00 horas. Entrada: 12.50 euros.

Karmento.DL

Mallinger & Torrentó Quintet. Christoph Mallinger (violín y voz), Joan Torrentó (violín), Mario Morla (piano), Javier Baillo (contrabajo) y Guillermo Alonso (batería) ofrecen un concierto en el Teatro El Abéitar a las 20.30 horas. Entradas: 8 euros.

MUSEO DE SABERO

Tributo a José Luis Perales. Encuentro con María José Domínguez Cuesta, doctora en Geología por la Universidad de Oviedo y editora de la Revista de la Sociedad Geológica Española. A las 18.00 horas. Entrada gratuita.

DANZA

'Rosas negras en contra de la violencia de género'. Lito Producciones en la Casa de la Cultura de Vega de Espinareda a las 17.00 horas.

DOCUMENTAL

'La leyenda del Cuélebre'. Proyección del cortometraje de Rod de Mol en la Fundación Club45 en Santa Colomba de Somoza. Proyección y coloquio con el equipo técnico y artístico. A las 19.00 horas.

EXPOSICIÓN

'Arte para las artista'. A partir de las 17.30 horas, en El Candil (Calle Antolín López Peláez nº 4) se han programado una serie de actividades en el marco de la jornada de Mujer, Cultura y Lucha. La actividad central de esta jornada será la inauguración de la exposición Arte para las Artistas en la que varias artistas leonesas presentarán obras en las que dialogan con otras mujeres artistas de la historia o actuales cuyo papel no ha sido suficientemente reconocido. La inauguración se acompañará de un coloquio con las artistas para abordar la situación de la mujer en el mundo del arte.

DOMINGO 8

TEATRO

'Polvo y viento. Sobre las mujeres escritoras de la historia'. Brama Teatro actúa en la Casa de Cultura de Cistierna a las 18.30 horas.

'El pañuelo de mi abuela'. A las 12.00 horas y en el Auditorio Antracita, Triguiñuelas propone en el mismo escenario El pañuelo de mi abuela, que relata la historia de tres jóvenes que, en la búsqueda de un pañuelo que se ha perdido río abajo, se encuentran con mujeres de un pueblo que les ayudan en la búsqueda. La entrada para este espectáculo se puede reservar en la página web de La Térmica Cultural (www.latermicacultural.es).

Concierto de Triguiñuelas.Paco garcia janez

‘El abrazo’. Los titiriteros de Binéfar (Huesca) en el Teatro San Francisco a las 12.00 horas. Entrada: 7 euros.

LUNES 9

DONACIÓN DE SANGRE

San Juan de Dios. Donación de sangre en la Biblioteca del Hospital San Juan de Dios de 16.00 a 21.00 horas. El punto fijo de donación de sangre está en la segunda planta del centro de salud José Aguado.

MARTES 10

CONFERENCIA

'La lira de las musas. Poesía actual en Castilla y León'. Por Fermín Herrero. La lira de las musas no es solo una conferencia, sino un acto de compromiso con la poesía como bien común, como herencia y como presente. En la Biblioteca Pública de León a las 19.00 horas.

CINE

‘Cuando pasan las cigüeñas’. Película dirigida por Mikhail Kalatozov en 1957.: Tatyana Samojlova, Aleksey Batalov, Vasiliy Merkurev, Konstantin Nikitin, Svetlana Kharitonova, Aleksandr Shvorin. Verónica y Boris son dos enamorados de Moscú que se ven obligados a separarse cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y Boris es reclutado como soldado para ir al frente a luchar. A las 20.00 horas en el Teatro San Francisco. Entrada: 4 euros.

Una escena de 'Cuando pasan las cigüeñas'Dl

‘María’. XIX Ciclo de cine y derechos humanos organizado por Amnistía Internacional de León. Recogida de invitaciones 30 minutos antes de comenzar la sesión. En el Teatro El Abéitar de la ULE a las 20.30 horas.

DONACIÓN DE SANGRE

Cistierna. Donación de sangre en el centro de salud de 16.30 a 20.30 horas.

MIÉRCOLES 11

DONACIÓN DE SANGRE

León. La unidad móvil se desplaza a la calle Ramón y Cajal, 23, esquina con la calle La Torre. De 15.45 a 21.15 horas. El punto fijo de donación está en el centro de salud de José Aguado.

CINE

‘Hartas’. Día Mundial del Trabajo Social 2026. Película dirigida por Tyler Perry. Un día devastador lleva al límite a una madre soltera y trabajadora, y la empuja a cometer un impactante acto de desesperación. A las 19.30 horas en el Teatro San Francisco. Espacio abierto.

TEATRO

‘Ce Soir on Sort’. La Escuela Oficial de Idiomas organiza la obra de teatro Ce Soir on Sort de la mano de la Cía Théâtre du Lac de Bordeaux. Recogida de invitaciones 30 min antes del comienzo en taquilla. En el Teatro El Albéitar a las 19.30 horas.

JUEVES 12

MÚSICA

Jam Session. Desde 2017 cada jueves son las Jam Session de la sala Black Bourbon. Entrada gratuita. A partir de las 22.00 horas.

DONACIÓN DE SANGRE

Valderas. Donación de sangre en el centro de salud de 16.30 a 20.30 horas. El punto fijo de donación de sangre está en el centro de salud de José Aguado.