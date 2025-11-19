La ciudad mexicana que comparte nombre con León… y mucho más de lo que imaginas

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Cuando escuchas "León", probablemente pienses en la ciudad del noroeste español, con su magnífica catedral gótica, su historia romana y medieval. Pero existe otra León, en México, concretamente en el estado de Guanajuato. Y lo que muchos no saben es que ambas ciudades están hermanadas, comparten nombre… y mucho más.

No es solo el nombre: León y León comparten raíces simbólicas, una historia de migraciones silenciosas y un potencial de colaboración que pocos conocen.

Este hermanamiento va más allá de la casualidad y abre una ventana a conexiones culturales, económicas y simbólicas que merecen explorarse.

El vínculo entre ambas se formalizó hace décadas, pero sus raíces se hunden en la historia de la colonización española. Fundada en 1576, la ciudad mexicana fue fundada en 1576 con el nombre de León, por ser el Reino de León el lugar de origen del virrey Martín Enríquez de Almanza, impulsor de su creación. Desde entonces, la conexión simbólica ha dado paso a un diálogo real entre los dos territorios, nutrido por el intercambio cultural, la migración histórica y el interés creciente por proyectos comunes.

Desde León (España), instituciones como el Museo de la Emigración Leonesa han recopilado testimonios de quienes cruzaron el Atlántico en busca de oportunidades, muchos de ellos con destino a México. Familias que han mantenido vivos los lazos con la ciudad que les dio origen, creando una red humana entre ambos Leónes que se extiende hasta el presente.

El Arco de la Calzada y su león de bronce representan el orgullo local y la conexión simbólica con León (España)Getty Images

En términos contemporáneos, el hermanamiento permite además abrir canales para la cooperación institucional, el turismo y el desarrollo económico. León (México), una ciudad industrial y dinámica, ha participado en encuentros con instituciones leonesas para promover iniciativas conjuntas, especialmente en áreas como el comercio, la innovación urbana y la educación técnica.

A más de 9.000 kilómetros de distancia, León (México) guarda ecos de su homónima española no solo en el nombre, sino también en detalles como su catedral de estilo neogótico, su pasión taurina y una gastronomía donde aún se saborean herencias hispanas.

Si visitas la ciudad mexicana, no puedes perderte el Templo Expiatorio, el Arco de la Calzada, el Museo de Arte e Historia de Guanajuato o dar un paseo al atardecer por el centro histórico, donde las plazas y la arquitectura del siglo XIX evocan la huella colonial.

El Templo Expiatorio del Sagrado Corazón, símbolo neogótico de León (México), evoca en su monumentalidad la herencia arquitectónica europeaGetty Images

León y sus hermanas: conexiones con Bragança, Dublín y más allá

El caso de León y León no es único, aunque sí el más llamativo por su simetría identitaria. La ciudad española está hermanada también con Bragança (Portugal), una alianza que se construye sobre la vecindad territorial, la historia compartida en la frontera y la pertenencia común a la eurorregión. Este vínculo permite iniciativas transfronterizas en turismo, cultura y desarrollo sostenible.

Otro hermanamiento estratégico es con Dublín (Irlanda), una capital europea con la que León comparte proyectos de intercambio educativo y cultural, así como una conexión cada vez más activa en el ámbito empresarial y turístico.

Además, León mantiene hermanamientos con otras ciudades como Córdoba (España), Porto (Portugal) y Chongqing (China), cada una con su propia lógica de cooperación: desde el patrimonio compartido hasta el interés económico global.