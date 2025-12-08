National Geographic señala este pueblo leonés (y su puente) como la joya medieval del Camino de Santiago

El Puente del Paso Honroso, con 19 arcos y casi 300 metros de longitud, es uno de los más emblemáticos del Camino de Santiago.Getty Images

En el corazón de León, donde el Camino de Santiago dibuja su trazo más monumental, Hospital de Órbigo emerge como un símbolo de historia viva. Esta villa, marcada por su legendario puente y su papel clave en la ruta jacobea, ha sido recientemente destacada por National Geographic como una de las joyas medievales imprescindibles del recorrido.

«Esta construcción, de casi 300 metros de largo […] cruza el río Órbigo desde hace siglos permitiendo a los viajeros acceder hasta la villa», escribe la periodista Lucía Díaz Madurga en National Geographic. Una afirmación que no solo valida su importancia estructural, sino también su valor como huella viva del pasado.

Hospital de Órbigo: entre peregrinos y caballeros

El propio nombre del pueblo revela su función histórica: dar hospitalidad. En pleno Camino Francés, la localidad surgió como enclave clave para atender a los peregrinos que cruzaban la península rumbo a Santiago. Ya en el siglo XII, la Orden de San Juan de Jerusalén fundó aquí un hospital para caminantes, consolidando su papel estratégico en la ruta jacobea.

Esa vocación de acogida sigue hoy tan viva como entonces. Los peregrinos que llegan al pueblo lo reconocen por su trazado medieval, sus casas de piedra, su tranquilidad rural... y sobre todo, por su puente monumental.

El Puente del Paso Honroso no es solo una obra de ingeniería medieval. Es, sobre todo, el escenario de una de las gestas más insólitas y románticas de la Edad Media peninsular. En 1434, el caballero leonés Suero de Quiñones se apostó junto a sus hombres en este punto del Camino para lanzar un desafío: retar a duelo a todo aquel caballero que intentara cruzarlo.

El motivo, según recogen las crónicas, fue un amor no correspondido. Suero quiso demostrar su entrega a doña Leonor de Tovar rompiendo lanzas por ella. Lo logró: durante un mes, y bajo condiciones autoimpuestas de ayuno y penitencia, rompió más de 300. Una hazaña que fue documentada y ha quedado grabada en la historia como el Paso Honroso.

National Geographic resume así el episodio: «El nombre del puente […] hace referencia también a un reto de amor lanzado en 1434 por el caballero leonés Suero de Quiñones […] Este hecho histórico fue recogido en crónicas de la época y ha perdurado como símbolo de honor, valor y romanticismo caballeresco».

La fiesta que revive el medievo

Cada mes de junio, Hospital de Órbigo recupera el esplendor de ese capítulo medieval con una celebración multitudinaria. La Fiesta del Paso Honroso, declarada de Interés Turístico Regional, transforma la villa en un escenario de justas, mercados, desfiles y recreaciones históricas.

Durante ese fin de semana, el puente recupera su función original: no solo como paso, sino como lugar de encuentro, de duelo simbólico, de espectáculo y de homenaje a la historia viva.

Más allá del puente, el pueblo ofrece al viajero un casco urbano con esencia jacobea, marcado por la iglesia de San Juan Bautista, de estilo neogótico, y por construcciones que conservan la identidad rural de León.

La gastronomía local es otro de sus atractivos. Aquí el viajero puede probar la cecina curada, el tradicional cocido maragato, el botillo del Bierzo, embutidos artesanos y, por supuesto, las truchas del Órbigo, un manjar local con historia en las aguas que cruzan el puente.

Para quienes buscan historia, paisaje y autenticidad, este pueblo leonés es una parada que ya no se puede pasar por alto.