No hace falta ir a París: el arte medieval más sorprendente está en este pueblo de León

Peñalba de Santiago, enclavado entre montañas, es uno de los pueblos más bellos de España y un enclave clave del arte mozárabe en pleno corazón del Bierzo leonés.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Peñalba de Santiago no siempre figura entre los destinos más populares de las guías turísticas de arte medieval, pero debería. Esta pequeña localidad de El Bierzo (León) esconde uno de los tesoros más impresionantes del arte medieval en España. Aquí no se trata de grandes catedrales góticas como las de León o Burgos, sino de un arte más íntimo, ancestral y sorprendente: la arquitectura y pintura mozárabe del siglo X que se conserva en la iglesia de Santiago de Peñalba.

Peñalba de Santiago (León): un pueblo medieval que guarda arte mozárabe único

Peñalba de Santiago es un municipio diminuto situado en el corazón de los Montes Aquilanos y ha sido un enclave monástico desde la Edad Media. Su importancia histórica y artística radica en que es uno de los pocos lugares donde aún puedes contemplar arte mozárabe casi intacto.

La iglesia de Santiago de Peñalba, terminada y consagrada en 937, es el corazón de este arte mozárabe. Su estructura compacta y armónica refleja las características de este estilo prerrománico, mientras que en el interior se conservan restos de pinturas murales y detalles decorativos que evidencian las diversas influencias culturales que confluyeron en su creación.

El campanario de la iglesia mozárabe de Santiago de Peñalba, construido en el siglo X, conserva su imponente estructura original de piedra con una escalera exterior que refuerza su singularidad arquitectónica.Getty Images

Por qué Peñalba de Santiago (León) redefine el arte medieval español

Cuando pensamos en arte medieval solemos imaginar enormes catedrales góticas con vidrieras y bóvedas altísimas. Y, sin duda, la Catedral de León con sus 1.765 m² de vidrieras es una de las obras maestras del gótico medieval europeo.

Pero lo que hace verdaderamente excepcional a Peñalba de Santiago es que representa la otra cara del arte medieval: el arte del monacato, la espiritualidad y la convivencia cultural de una época compleja. La iglesia mozárabe no sólo es arquitectónicamente valiosa; su ornamentación y pintura interior revelan un entrelazado de influencias cristianas, visigodas y musulmanas, un síntoma de la convivencia social y artística de la Península en el siglo X.

Además, Peñalba de Santiago es Bien de Interés Cultural y está dentro de la red de Los Pueblos Más Bonitos de España, por lo que su conjunto urbano y arquitectura rural también forman parte del atractivo histórico.

El acceso principal a la iglesia muestra una puerta de doble arco de herradura con columnas y capiteles decorados, una muestra inconfundible del estilo mozárabe leonés.Getty Images

Peñalba de Santiago frente a otros hitos medievales del arte en León

Es cierto que el Museo de la Real Colegiata de San Isidoro de León alberga uno de los grupos de pinturas murales románicas mejor conservados de Europa y tesoros medievales como el cáliz de Doña Urraca o el arca de marfil del siglo XI.

Y también, que la catedral leonesa con su gótico radiante y sus vidrieras brillantes es una visita obligada.

Sin embargo, a diferencia de los grandes monumentos románicos y góticos del Reino de León, Peñalba de Santiago conserva una expresión única del arte mozárabe original, nacida en la frontera cultural y religiosa del siglo X, y testimonio excepcional de aquella convivencia que marcó la identidad del territorio.

Este contraste entre la grandiosidad del gótico o el románico monumental y la intimidad mágica del arte mozárabe es lo que convierte a este pueblo en un destino sorprendente incluso para viajeros expertos en arte medieval.