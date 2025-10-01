Los pueblos más bonitos de León (y más reivindicativos)

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los municipios leoneses de Peñalba de Santiago, Molinaseca y Castrillo de los Polvazares, integrados en la red de Los Pueblos más Bonitos de España, se unirán este domingo 1 de octubre a la celebración del Día de los Pueblos más Bonitos de España, con motivo del XIII aniversario de la asociación.

Los 111 municipios de la red, incluyendo estos tres joyas leonesas, alzarán la bandera de la organización a las 12.00 horas y leerán un manifiesto para destacar la riqueza de su patrimonio, tradiciones y gastronomía, mientras reclaman medidas para garantizar un futuro digno para el medio rural.

La jornada incluirá actividades culturales gratuitas en los tres pueblos leoneses, como visitas guiadas a sus emblemáticas calles de piedra, iglesias y entornos naturales, que reflejan la autenticidad del mundo rural.

Peñalba de Santiago, enclavada en el Valle del Silencio, destaca por su arquitectura tradicional y la iglesia mozárabe de Santiago; Molinaseca, puerta del Camino de Santiago, cautiva con su puente románico y casas de piedra; y Castrillo de los Polvazares, joya maragata, presume de sus calles empedradas y su legado cultural. Estas localidades invitan a vecinos y visitantes a sumarse a las celebraciones, que buscan visibilizar su valor histórico y cultural.

El manifiesto, leído por los alcaldes de los 111 municipios, subraya que estos pueblos, “pequeños en dimensiones pero enormes en riqueza”, son guardianes de la historia de España a través de su patrimonio material e inmaterial. La asociación reclama “políticas que den vida a nuestros pueblos”, incluyendo servicios de calidad en educación, sanidad y vivienda, incentivos fiscales para emprendedores, mejoras en conectividad y transporte, y la protección de la agricultura, ganadería y el entorno natural, especialmente tras la grave ola de incendios sufrida este año.

También se pide a empresas de telecomunicaciones y eléctricas regular instalaciones como el cableado aéreo, que afecta la estética de los cascos históricos.

Francisco Mestre, presidente de la asociación, destaca que este día es “una oportunidad única para dar a conocer la riqueza de nuestras tradiciones, poner en valor nuestros pueblos y reclamar políticas de desarrollo”.

En León, los tres municipios representan un ejemplo de cómo el turismo cultural, menos estacional, ha impulsado la economía local y ayudado a fijar población. La red, que en 2023 incorporó nuevos municipios como Castrojeriz (Burgos) y El Burgo de Osma (Soria), apuesta por un turismo responsable que respete la identidad de estos lugares.

Con el lema “Yo soy de Pueblo”, Peñalba de Santiago, Molinaseca y Castrillo de los Polvazares, junto al resto de la red, alzan la voz para exigir igualdad de oportunidades en el medio rural, defendiendo un futuro donde vivir en un pueblo bonito sea sinónimo de calidad de vida, sostenibilidad y orgullo por sus raíces.