National Geographic se rinde ante este rincón de León donde se pueden ver tres épocas históricas en una sola mirada

En Castilla y León, en una ciudad pequeña pero saturada de historia, National Geographic ha encontrado un lugar donde «el tiempo se va apilando y queda a la vista, sin ocultar nada». Se trata de Astorga, y más concretamente del Parque del Melgar, un mirador aparentemente modesto que permite contemplar, de un solo vistazo, quince siglos de historia: la muralla romana, la Catedral de Santa María y el Palacio Episcopal diseñado por Gaudí.

Astorga, el «collage arquitectónico» donde se cruzan los siglos

Astorga es descrita por National Geographic como «un collage arquitectónico que concentra quince siglos de historia». Desde uno de sus bancos de piedra, en el Parque del Melgar, «podemos contemplar la Roma más maciza, el gótico más elevado y el Modernismo más fantasioso, todo coexistiendo como en un collage arquitectónico, tan fascinante como eficaz».

En ese mismo parque, situado en la Avenida de las Murallas, 15, empieza un viaje urbano que permite entender cómo se superponen las épocas: desde la contundente muralla romana (construida bajo el mandato de Augusto), hasta las formas verticales de la catedral gótica y la fantasía del modernismo gaudiniano. Todo visible desde un único punto.

La monumentalidad de Astorga se concentra en un mismo espacio: el Palacio Episcopal modernista y la catedral gótica, visibles desde el Parque del Melgar.Getty Images

La muralla romana: más de dos mil años defendiendo Astorga

«La Roma más maciza» se materializa en la muralla que rodea la ciudad. «Más de dos kilómetros de mampostería romana ligada con argamasa que oculta un núcleo de opus caementicium: el hormigón que sobrevive al paso del tiempo», detalla National Geographic. Construida en el siglo IV d.C., esta muralla ha sido testigo de repoblaciones, conquistas y resurgimientos. Fue, además, la razón por la que Astorga se convirtió en una plaza fuerte en la Alta Edad Media.

Desde la base de la muralla romana, la postal monumental de Astorga revela el diálogo entre el poder militar de Roma, la espiritualidad medieval y la fantasía modernista de Gaudí.Getty Images/iStockphoto

La Catedral de Santa María: espiritualidad gótica en clave castellana

Junto a la muralla, la Catedral de Astorga ofrece otra lección de historia. Desde el parque se aprecia «por su lado más gótico», donde «sus bóvedas y crucerías estrelladas elevándose como si la materia no pesara» la convierten en una de las más singulares del gótico español. Su interior, según el reportaje, es «luminoso» y su retablo mayor, influenciado por el clasicismo, fue «modelo para los retablos de la segunda mitad del siglo XVI».

El Palacio Episcopal: el modernismo imposible de Gaudí en el corazón de León

A la izquierda del conjunto monumental se alza «uno de esos extraños casos en los que Gaudí sacó a relucir su magia fuera de Barcelona». El Palacio Episcopal de Astorga fue un encargo del obispo catalán Juan Bautista Grau Vallespinós, quien llamó a Gaudí en 1887. Lo que diseñó fue «un castillo neogótico de granito gris del Bierzo que dialoga con la muralla en el mismo idioma mineral pero con acento modernista».

El edificio, en palabras del artículo, «fusiona las dos tipologías cristianas de la Reconquista: el castillo y la iglesia». Gaudí logró crear una obra «imposible, una quimera y, sin embargo, tan real como la muralla romana». Su pórtico de entrada, con tres arcos abocinados, es uno de los elementos más fotografiados de la ciudad, comparable (al menos en ambición) con la fachada barroca de la vecina catedral.

Astorga: donde las rutas se cruzan y la historia se muestra sin filtros

Astorga ha sido siempre un cruce de caminos: primero romano, luego jacobeo. «Donde las rutas se cruzan, se acumulan los edificios del poder», apunta National Geographic, y ese legado se percibe con claridad en este enclave leonés. La ciudad fue corte de Alfonso III y punto clave para los peregrinos durante siglos. Hoy, sigue ofreciendo al visitante algo único: la posibilidad de «verlos todos a la vez desde la quietud espacial de un parque».