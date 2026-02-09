El valle glaciar de León que National Geographic señala como joya natural e histórica

La iglesia de San Juan Degollado, levantada en 1950, es uno de los templos que jalonan los pequeños núcleos del municipio de Villamanín, donde la arquitectura religiosa dialoga con el paisaje de montaña.Getty Images

Hay lugares que se hacen famosos por azar y otros que, con el tiempo, acaban demostrando que la fama solo fue la excusa para mirar mejor. Eso es exactamente lo que ha ocurrido con el municipio leonés de Villamanín, conocido en toda España tras el debate moral que generó el reparto del Gordo de Navidad, y que ahora vuelve a situarse en el mapa gracias a National Geographic. La revista ha publicado un reportaje en el que recuerda que, mucho antes de aquel episodio, este rincón de la vertiente sur de la Cordillera Cantábrica ya era «suficientemente afortunado».

La publicación subraya que el municipio se asienta en un entorno de alta montaña donde «la naturaleza y la historia han dejado su huella entre cumbres, bosques, pastizales y hasta osos pardos». Hablamos de su valle glaciar real, modelado durante milenios, en el que conviven pueblos ganaderos, arquitectura tradicional y una memoria jacobea que sigue latiendo bajo el silencio de la nieve.

National Geographic y el valle de Arbas como refugio natural e histórico

Según destaca National Geographic, el corazón del relato está en el valle de Arbas, una «enorme depresión del paisaje» integrada en la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga. Allí, siete pueblos mantienen una identidad marcada por la trashumancia, el aislamiento secular y el paso constante de peregrinos entre León y Oviedo. El más poblado, Casares de Arbas, se presenta como la puerta de entrada a un territorio donde la despoblación no ha logrado borrar la esencia.

Valle de Casares y Cubillas de Arbas (León), perteneciente a la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, que cumple 10 años. CARLOS S. CAMPILLO

La revista pone el acento en la arquitectura de montaña, en las casas de piedra blasonadas y en una forma de vida que resiste «alrededor de un patrimonio montañés tradicional». No hay idealización ingenua, pero sí una reivindicación clara de lo auténtico, de lo que permanece cuando todo lo demás se va.

National Geographic destaca la colegiata de Arbas y el legado del Camino

Uno de los grandes protagonistas del reportaje es la Colegiata de Santa María de Arbas, en Arbas del Puerto. National Geographic recuerda que este templo fue construido en el siglo XII como refugio para los peregrinos del Camino de San Salvador, esa ruta medieval que justificaba el célebre dicho: «Quien va a Santiago y no va al Salvador, visita al criado y deja al Señor».

La publicación subraya que, gracias a las donaciones reales, la colegiata llegó a ejercer poder sobre ocho aldeas en el siglo XIV y que hoy sigue siendo uno de los ejemplos más valiosos del románico leonés. Portadas, capiteles y canecillos forman parte de un interior que, pese a décadas de olvido, conserva una dignidad intacta.

National Geographic pone nombre a los pueblos y a sus historias

El reportaje no se queda en el paisaje. National Geographic cita expresamente lugares como Viadangos de Arbas, rodeado por un «gran circo de montes» y asociado a leyendas de tesoros ocultos, o Cubillas de Arbas, donde conviven una vía ferrata, tallas medievales y una tradición tan singular como la ofrenda anual impuesta «como castigo» a una mujer por casarse con un forastero. Detalles así explican por qué este valle no es solo bonito, sino narrativo.

Viadangos de Arbás.X NATURALEZA CASTILLA Y LEÓN

National Geographic y la naturaleza que va más allá del tópico

Aunque Asturias se lleve el título popular, la revista insiste en que la biodiversidad del entorno leonés no se queda atrás. Robledales, hayedos, encinares y sabinares conforman un mosaico en el que habitan osos pardos, rebecos y aves acuáticas. El sendero PRC-LE 75, el Faedo de Ciñera o las rutas hacia cumbres como Brañacaballo o el Bodón aparecen como ejemplos de un territorio pensado para caminarlo despacio.

El Faedo de Ciñera, en pleno esplendor otoñal, despliega su paleta de ocres y verdes bajo la mirada de hayas centenarias y el murmullo constante del arroyo Villar.Getty Images

El embalse de Casares, terminado en 2005, recibe una mención especial. National Geographic no oculta la polémica que rodeó su construcción, pero reconoce que hoy, especialmente en invierno, «su belleza se multiplica cuando el agua actúa como espejo». Las Tres Marías, con sus farallones calizos, cierran una imagen que explica por qué este valle ha dejado de ser un secreto.