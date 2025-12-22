El Gordo de Navidad reparte desde León 823 millones de euros tras viajar 800 kilómetros

Villamanín festeja los 35 millones repartidos por la comisión de fiestas.RAMIRO

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ha dejado una huella imborrable de fortuna en diversas localidades leonesas, con un reparto total de 823,6 millones de euros del primer premio, El Gordo. La mayor parte de esta inmensa cantidad ha recaído en la provincia de León, específicamente en La Bañeza, Villablino y La Pola de Gordón, donde se han distribuido 703,6 millones de euros. A esta cifra se suman 120 millones de euros que, aunque vendidos en Marbella, tienen su origen en La Bañeza, gracias a la iniciativa de un hostelero leonés. El número agraciado, el 79432, fue cantado a las 10:44 horas de este lunes, marcando un antes y un después para cientos de familias.

La jornada de este lunes se ha convertido en un día histórico para la provincia leonesa, que ha visto cómo 703,6 millones de euros regaban sus tierras, transformando la vida de sus habitantes. La alegría se ha extendido también a la capital, Madrid, donde 16 series del mismo número han repartido 64 millones de euros, llevando la euforia a la zona de Ciudad Lineal. Sin embargo, la historia más singular la protagoniza el Bar Leonés de Marbella, cuyo propietario, originario de Quintana del Marco, adquirió los décimos en La Bañeza, distribuyendo así 120 millones de euros en la Costa del Sol. Esta distribución tan amplia y variada subraya el carácter extraordinario de este sorteo.

La Bañeza se erige como el epicentro de esta inmensa fortuna, con más de 400 millones de euros distribuidos directamente en la localidad. La expectación y la euforia se han apoderado de sus calles, donde la pregunta recurrente entre los vecinos es "qué, ¿te tocó algo?". La administración de lotería de la plaza Obispo Alcolea ha sido el punto de encuentro para celebraciones espontáneas, con personas acercándose para compartir la alegría o simplemente para ser testigos de este momento histórico. La conexión con Marbella a través del Bar Leonés añade una capa de interés a esta ya de por sí emocionante noticia.

El número 79432 ha sido el gran protagonista de la jornada, al ser agraciado con El Gordo, el primer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025. Este codiciado premio está dotado con 4.000.000 de euros por serie, lo que se traduce en 400.000 euros por cada décimo. La emoción se desató en el Teatro Real cuando el premio fue cantado a las 10:44 horas, en el cuarto alambre de la cuarta tabla, por los niños de San Ildefonso, Alba Yadira Machaca e Italy Andrea Blanco. Fue el quinto de los grandes premios en salir, manteniendo la tensión hasta casi la mitad del sorteo. La mayor parte de esta fortuna, como ya se ha mencionado, ha recaído en la provincia de León, donde se vendieron casi 200 series de este número tan esperado.

La locura se ha apoderado de La Bañeza, una localidad que ha sido agraciada con más de 400 millones de euros del primer premio. Este golpe de suerte llega en un momento crucial para la ciudad, que ha atravesado un año complicado tras el cierre de Azucarera y los devastadores incendios de agosto de 2024. El alcalde, Javier Carrera, aunque sin confirmar si él mismo poseía un décimo premiado, destacó que la llegada del Gordo representa "una alegría inmensa" para la comunidad. La celebración se ha extendido por cada rincón, con vecinos y visitantes congregándose en la administración de lotería para compartir la euforia.

Un aspecto destacable de la distribución en La Bañeza es el papel de las asociaciones locales. Dos asociaciones de fútbol y una de campaneros han sido clave en el reparto de 468 millones de euros, a través de la venta de 117 series del primer premio. En particular, La Bañeza Fútbol Club ha distribuido 700 décimos, vendidos por jugadores y directivos, a quienes se les asignó una serie a cada uno, todo en décimos y no en participaciones. El presidente del club, Gonzalo Prieto, también agraciado, comentó que el club lleva 17 años seguidos jugando al mismo número, el 79432, lo que demuestra una persistencia que finalmente ha sido recompensada. Todas las series se vendieron en participaciones, sin ventas por ventanilla, asegurando un reparto amplio entre la comunidad.

En la Montaña Central leonesa, específicamente en La Pola de Gordón y Villamanín, la noticia del Gordo ha generado una celebración sin precedentes. La estafeta de lotería de La Pola ha vendido el premio gordo, y la comisión de fiestas de Villamanín ha sido la encargada de desperdigar la fortuna entre sus vecinos. La plaza de Villamanín se ha llenado de villancicos y botellas de champán, con la gente brindando y planificando el futuro. Pablín Álvarez, miembro de la comisión, relató la incredulidad inicial del pueblo: "Al principio el pueblo no se lo creía, tuvimos que tirar unos voladores para que la gente se enterara", y enfatizó que esta inyección económica "hacía mucha falta, hay familias a las que les ha salvado la vida".

Los agraciados en La Pola de Gordón ya piensan en cómo invertir su premio. Diego, uno de los afortunados, expresó: "Voy a pagar cosas pendientes y después estudiaré Enfermería, que nunca pude hacerlo", mientras su madre ya le anunciaba un gran viaje. La comisión vendió el número 79432 en papeletas de cinco euros, de las cuales cuatro euros se destinaban al juego, lo que significa que cada papeleta premiada reporta 80.000 euros. Los jóvenes miembros de la comisión ya anuncian unas grandes fiestas de San Juan Degollado para este 2025, con Aba Suárez bromeando: "Si hace falta traemos a la Rosalía". El lotero de La Pola, Rubén González González, quien intercambió décimos con su compañera de La Bañeza, destacó que el premio es una gran alegría para un "pueblo deprimido, sin minas y sin térmica", ya que está muy repartido. Tras el frenesí inicial, los asesores de algunos bancos de León no tardaron en aparecer para ofrecer "mejores condiciones y asesoramiento" a los nuevos millonarios.

El Valle de Laciana, en Villablino, también ha sido bañado por la suerte del Gordo, trayendo una oleada de esperanza y alegría a sus habitantes. Diversos afortunados han compartido su emoción con los medios. Una de ellas, que comparte el décimo con una amiga, declaró: "Me siento encantada de la vida, me ha tocado la mitad del Gordo, ya que comparto el décimo con mi amiga Belén. Pero son 164.000 euros, así que me arreglan las navidades y mucho más. Estoy muy contenta. Nos ha tocado en un año muy negro para la gente de la zona, necesitábamos tener algo de suerte. Ha sido un número que vendía la Asociación de Alzhéimer del Valle de Laciana".

Otra agraciada, con el décimo a buen recaudo, afirmó: "El décimo lo tiene mi hijo guardado, no me lo roban. El dinero me viene como anillo al dedo. Van a ser unas navidades estupendas. Ya tengo pensado en que lo voy a gastar". La emoción era palpable en cada testimonio. Una tercera mujer, que compró su décimo en el Bar Benedel, cerca de su casa, compartió: "Es un número que no vamos a olvidar en la vida. Hemos vivido toda nuestra existencia en Villablino. Es increíble levantarse y tener esa cantidad en el bolsillo. Muchísima emoción, es algo inesperado y se piensa que nunca te va a tocar algo así. Es una alegría muy grande". La suerte ha llegado en un momento de necesidad para la región, ofreciendo un respiro y un futuro más prometedor.

En Villaquilambre, la figura de Mateo Cembranos, el camarero del bar La Raya, se ha convertido en el "hada madrina" de sus vecinos. Mateo ha sido el responsable de vender dos series del Gordo, desatando la euforia en la localidad. "Viene como Dios", exclamó, mientras intentaba seguir sirviendo cafés "como puedo por la emoción". Su conexión con La Bañeza es la clave de esta fortuna: "jugué 12 años en el club de fútbol de La Bañeza y para ayudar, siempre traigo lotería del club que le cojo al presidente".

Mateo sabe que ha vendido los décimos a clientes habituales del bar y a los trabajadores del taller de al lado. La reacción al conocer la noticia fue inmediata y emotiva: "En cuanto lo supe, fui corriendo al taller para avisarles y nos pusimos a llorar, porque nos viene como Dios, nos viene como Dios". Cembranos, de 32 años, que cogió el bar La Raya hace solo un año, en 2024, no solo ha repartido suerte a su comunidad, sino que también ha visto cómo el premio ha tocado a gran parte de su familia, haciendo de este 2025 un año inolvidable para todos ellos.

El Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ha realizado un viaje de más de 800 kilómetros, llevando 120 millones de euros en Marbella. El responsable de esta hazaña es José Charro, propietario del Bar El Leonés, un establecimiento ubicado en la localidad malagueña. Charro, quien lleva más de 35 años comprando el mismo número, el 79432, explicó a los medios que ha repartido al menos trescientos décimos entre sus clientes y trabajadores, aunque la cifra exacta aún no se ha podido concretar. Su mujer y copropietaria, Tina Romero, expresó su satisfacción: "estamos muy contentos de haber repartido este premio porque le ha tocado a mucha gente que le hacía mucha falta".

Los décimos llegaron a Marbella directamente desde La Bañeza, ya que José Charro es natural de Quintana del Marco, una localidad muy cercana a la zona leonesa donde cayó el Gordo. La suerte se ha distribuido principalmente entre los trabajadores del restaurante y su clientela habitual, muchos de ellos residentes del barrio de Las Palmeras, una zona de clase trabajadora de Marbella. Charro, quien se jubila este 2025, se convirtió en el centro de una espontánea fiesta a las puertas de su establecimiento, donde vecinos y agraciados se congregaron para celebrar. "Todo muy repartido: amigos, clientes habituales, vecinos... gente necesitada de verdad", señalaron los hosteleros. Uno de los afortunados, Dani, un chófer de taxi, compró tres décimos y acudió al bar para celebrar. "Estoy muy alegre, muy contento, esperando que en esta vida te llegue un golpecito de suerte, y me ha llegado", afirmó. Dani, quien se levantó a las cinco de la madrugada para trabajar este lunes, fue avisado por su padre sobre los décimos premiados. Ha asegurado que destinará parte del premio a comprar una licencia de taxi, una casa y ayudar a su hija y al resto de su familia, especialmente a sus suegros.

Además del Gordo, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 también ha dejado un rastro de alegría con el segundo premio de la Lotería de Navidad, que recayó en el número 70048. Este premio, dotado con 1.250.000 euros a la serie, es decir, 125.000 euros al décimo, ha beneficiado a los trabajadores de la conocida firma Bimba y Lola. La empresa propuso este número a sus empleados de oficinas y tiendas de toda España, incluyendo las de León, para jugar en esta Navidad, distribuyéndolo en participaciones de 5 euros. Los empleados tenían la opción de adquirirlo a través de la aplicación oficial de Loterías.

La gran mayoría de los trabajadores que optaron por participar han visto recompensada su inversión, ganando al menos 31.250 euros por papeleta. Este premio, aunque no tan cuantioso como El Gordo, ha supuesto una significativa inyección económica para muchos hogares, sumándose a la lista de alegrías que este sorteo ha traído a la provincia de León y a otros puntos del país. La iniciativa de Bimba y Lola ha demostrado ser un éxito, generando un ambiente festivo y de gratitud entre su plantilla.