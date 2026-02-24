Ni el Parador de León ni Casa Botines: lugares sobrenaturales que cuentan leyendas fantásticas

La luz que atraviesa las vidrieras de la Catedral de León convierte cada visita en una experiencia casi mística.Getty Images

León es el lugar perfecto para el amante de lo sobrenatural o lo misterioso. Existen numerosos rincones, monumentos y edificios envueltos en leyendas de fantasmas y demonios que se han relatado de generación en generación, producto de leyendas locales o de experiencias personales.

Estos son algunos de los emplazamientos de León en los que se han experimentado fenómenos paranormales y albergan historias fantásticas.

Catedral de León

La fachada principal de la Catedral de León, captada desde un dron al anochecer, muestra su esplendor gótico bañado por luces cálidas.@ernesto.filming

La catedral gótica es el escenario de cuatro leyendas fantasmales: el rey Ordoño II, cuyo sepulcro se encuentra en la girola; el de Manrique de Lara, principal impulsor del templo; el del obispo San Alvito y, por último, el de San Froilán: ambos se pasean, quejumbrosos, durante las noches más silenciosas.

Existen numerosos testigos que aseguran haber escuchado pasos y luces inexplicables que se filtraban a través de las vidrieras, todo ello bajo la inquietante mirada de Baphomet, demonio representado con una cabeza de cabra.

Palacio del Conde Luna

Detalle de la fachada histórica del Palacio del Conde Luna, donde la piedra medieval y la luz cálida del interior refuerzan la atmósfera legendaria del edificio.Getty Images

Construido en el siglo XV y exsede de la Inquisición, este lugar es muy conocido por su actividad paranormal, manifestándose en voces, golpes y sombras, ruidos asociados al obispo Rodrigo de Vergara. Este, tras asesinar al tesorero de la ciudad, se escondió en esta cueva, pero pronto le atraparon y el dieron muerte. Desde entonces hay quien asegura que el obispo sigue presente, manifestándose y aterrando a los visitantes.

El programa Cuarto Milenio le ha dedicado algún que otro especial al palacio, un lugar en el que los juicios y la muerte lo impregna todo. El ordenanza del lugar, en la emisión del programa, declaró que hay visitantes que, nada más entrar en el lugar, se excusan diciendo que han de marcharse.

Cueva de Valporquero

Cueva de Valporquerodl

En la localidad de Valporquero de Torío, León, se encuentra esta cueva kárstica en la que se dice habitan presencias mágicas y hadas que se bañan en sus cascadas y que se pasean por salas como el ‘Cementerio estalactítico’. Existe un nivel inferior al que solo pueden acceder los espeleólogos, que es fruto de leyendas inquietantes.

Se han hecho tan populares las leyendas que la Diputación de León, incluso, realiza una visita llamada 'Valporquero insólito', en la que durante dos horas y media los visitantes podrán recorrer lugares antes no visitables, con luz reducida. Toda una experiencia sobrecogedora para amantes de lo extraño y misterioso.

Lago de Carucedo

Imagen de archivo del Lago de Carucedo.l. de la mata

Nos vamos ahora a El Bierzo, a un lago que esconde mitos como la espada de Roldán y la ondina Carissia, una ninfa que lloró tal cantidad de lágrimas por un amor no correspondido que llegó a inundar todo un pueblo. Otra leyenda dice que bajo sus aguas se encuentra un monasterio sumergido, cuyas campanas, evocando a las almas de los difuntos, suenan en la noche de San Juan.

León alberga estos y otros lugares que esconden leyendas y fenómenos paranormales. No dejes de visitarlos si quieres sentir que te trasladas a un mundo de fantasía inquietante.