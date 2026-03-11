El pueblo de León que organiza el plan perfecto de escapada y poesía este verano

Los paisajes naturales de La Cepeda, con sus bosques y caminos rurales, forman parte del entorno donde se celebrará el encuentro cultural Versos a Oliegos@benamarias

Un pequeño valle de la comarca de La Cepeda, atravesado por el riachuelo Rodrigatos, se prepara para convertirse este verano en uno de los escenarios culturales más especiales de la provincia de León. Entre los pueblos de Benamarías y Vanidodes se celebrará una nueva edición de 'Versos a Oliegos', el encuentro literario que cada año reúne a autores, vecinos y visitantes alrededor de la poesía y la memoria de la tierra leonesa.

El evento convierte este rincón rural en una propuesta cultural diferente: un plan de escapada que mezcla naturaleza, historia y literatura en uno de los paisajes más tranquilos del interior de la provincia.

El entorno de Benamarías y Vanidodes que acogerá Versos a Oliegos

El lugar elegido para celebrar 'Versos a Oliegos' destaca por su belleza natural y su fuerte identidad rural. Entre Benamarías y Vanidodes se abre la hondonada de Valdemagaz, un valle verde por el que discurre el Rodrigatos, un riachuelo que nace cerca del puerto de Manzanal y atraviesa prados y pequeñas lomas de la comarca.

Ambos pueblos pertenecen al municipio de Magaz de Cepeda y mantienen la estructura tradicional de muchas aldeas de montaña leonesas.

El punto de unión entre ambas localidades se encuentra en su iglesia parroquial. El templo, construido con sólida piedra y coronado por una espadaña característica del románico rural de la zona, se levanta sobre una colina que domina todo el valle. Desde esa posición elevada se observa la amplitud de Valdemagaz, un paisaje que aporta al encuentro literario una atmósfera íntima y profundamente ligada al territorio.

La memoria de Oliegos que inspira 'Versos a Oliegos'

La celebración de 'Versos a Oliegos' nació con un propósito muy concreto: mantener viva la memoria del pueblo de Oliegos, una localidad de La Cepeda que desapareció en 1945 tras la construcción de un embalse.

Sus habitantes se vieron obligados a abandonar sus casas y trasladarse a nuevas tierras en la provincia de Valladolid, en un proceso que dejó una huella profunda en la historia de la comarca. Con el paso de los años, la cultura se convirtió en una forma de recordar ese lugar desaparecido.

Desde su primera edición en 2001, el encuentro reúne a decenas de autores procedentes de diferentes puntos de León y a numerosos vecinos que regresan a la comarca para escuchar versos dedicados a su tierra.

La elección de Benamarías y Vanidodes añade además un elemento simbólico. En la iglesia que comparten ambos pueblos se conserva uno de los retablos procedentes de la antigua iglesia de Oliegos, una pieza histórica que conecta directamente el encuentro con la memoria del pueblo que quedó bajo las aguas.

El encuentro está impulsado por el Ayuntamiento de Magaz de Cepeda, las juntas vecinales de la zona y la Asociación Rey Ordoño I, entidades que trabajan para mantener viva la identidad cultural de la comarca.

Durante la jornada, el paisaje se transforma en escenario cultural. Los recitales de poesía se combinan con música en directo y encuentros entre autores y público, creando un ambiente cercano que distingue a esta cita de otros festivales literarios.

El entorno natural invita además a convertir la visita en una pequeña escapada rural. Pasear por los caminos que recorren el valle del Rodrigatos, descubrir los pueblos de piedra de La Cepeda o contemplar el paisaje desde la colina de la iglesia forman parte de un plan que combina cultura y naturaleza.