El pueblo de Castilla y León donde Tamara Falcó encontró calma, vino y recuerdos familiares

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Tamara Falcó no solo viaja para desconectar. Viaja para recordar. En un momento en el que el lujo ya no se mide solo en estrellas sino en experiencias, la marquesa de Griñón encontró en un pequeño rincón de Castilla y León algo mucho más valioso: una conexión íntima con su pasado, con la tierra… y con su padre.

En pleno corazón de la Ribera del Duero, el municipio de Sardón de Duero se ha convertido en mucho más que un destino enológico. Es, para Tamara Falcó, un lugar emocional. Allí, rodeada de viñedos infinitos y una calma casi ceremonial, vivió uno de esos viajes que no se olvidan porque no solo se disfrutan: se sienten.

Acompañada por Íñigo Onieva y un círculo cercano de amigos, la socialité eligió este enclave para una escapada donde la gastronomía, el vino y el descanso marcaron el ritmo. Pero lo verdaderamente relevante no fue el plan, sino lo que despertó en ella. Porque hay destinos que activan recuerdos, y este lo hizo con fuerza.

«Me recuerda tanto a mi padre», confesó en un momento.

Abadía Retuerta LeDomaine: el lujo silencioso que conquistó a Tamara Falcó

El epicentro de esta experiencia es Abadía Retuerta LeDomaine, un complejo que redefine el concepto de escapada rural. Ubicado en una abadía románica del siglo XII, este hotel no solo ofrece descanso, sino una inmersión completa en la cultura del vino y el territorio.

Aquí, cada detalle cuenta. Desde las habitaciones con vistas a los viñedos hasta un spa excavado bajo antiguas caballerizas, pasando por su reconocida bodega y su restaurante Refectorio (galardonado con estrella Michelin), todo está diseñado para provocar una experiencia sensorial completa.

Tamara ya conocía el lugar. Su paso por MasterChef le permitió descubrirlo por primera vez, aunque bajo presión. Esta vez, sin cámaras ni exigencias, pudo vivirlo de verdad.

Tamara Falcó y la herencia emocional del vino en la Ribera del Duero

Más allá de la estética impecable del lugar, hay una clave que explica por qué este destino ha marcado a Tamara: el vino.

Hija de Carlos Falcó, su vínculo con la tierra y los viñedos es parte de su identidad. Y en la Ribera del Duero, ese legado encuentra un escenario perfecto.

Entre catas, paseos entre cepas y conversaciones pausadas, la experiencia adquiere otra dimensión. Algo que, en palabras de la propia Tamara, le permitió reconectar con lo que su padre le enseñó: amar la tierra y respetar sus tiempos.

Cada vez más viajeros buscan destinos que ofrezcan algo más que belleza: autenticidad. Lugares donde el lujo no sea ostentoso, sino emocional.

En este contexto, enclaves como Sardón de Duero se posicionan como referentes de un nuevo turismo. Uno que prioriza el silencio frente al ruido, la experiencia frente a la imagen y la conexión frente a la prisa.