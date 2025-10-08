El plato típico de los pueblos de León que arrasa en Instagram (y tiene un origen muy curioso)

Un gesto cotidiano en las cocinas leonesas: servir un plato caliente que hoy es viral sin que muchos sepan por quéGetty Images

Un bocado humeante, una historia casi olvidada rescatada por redes sociales, y un invento que nació a bordo de locomotoras: la olla ferroviaria es el plato típico de los pueblos de León que hoy arrasa en Instagram, y cuyo origen se atribuye al ingenio de los maquinistas de tren.

El plato típico de los pueblos de León. ¿Qué es la olla ferroviaria?

La olla ferroviaria (también llamada puchera o, en algunas zonas del norte, putxera) es un guiso tradicional que se cocina dentro de una especie de aparato portátil, con su propio combustible integrado, permitiéndole mantener la cocción lentamente durante horas.

Este formato permitía que maquinistas, fogoneros y personal ferroviario pudieran preparar platos calientes incluso durante trayectos largos, sin depender de fondas ni paradas.

Hoy, es ese aura rústica y el sabor profundo lo que atrae a foodies, cocineros y vecinos, transformando una tradición ferroviaria en un fenómeno de Instagram.

La historia se remonta al ferrocarril de 'La Robla', la línea a vapor que unía León con Vizcaya transportando carbón desde las minas.

Por la dureza del clima, las jornadas interminables y la imposibilidad de acudir a restaurantes, los ferroviarios adaptaron su ingenio: conectaron una tubería desde el serpentín de la locomotora hasta una vasija colocada en una estructura metálica, de modo que el vapor caliente cocinaba el guiso en marcha.

Con el tiempo, esa olla se transformó en un dispositivo de carbón vegetal, con puchero de barro o porcelana que rodeaba la combustión interna.

No era solo comida, también servía como calefacción en las cabinas ferroviarias, y representaba un momento de pausa, camaradería y sabor en medio del crudo ambiente del tren.

Al desaparecer la tracción a vapor y mejorar las comodidades de los ferroviarios, su uso decayó. Pero hoy revive como símbolo de tradición viral.

El renacer viral en Instagram y redes

¿Por qué esa olla vieja hoy es tendencia? TikTok está redescubriendo la magia de lo rústico, la cocina de fuego lento y las raíces locales. Los vídeos del guiso burbujeante apelan al gusto por lo auténtico.

Además, en localidades por la ruta de La Robla (como Cistierna, León) se realizan concursos de ollas ferroviarias.

Hoy los chefs la utilizan, los aficionados la compran en ferias, y los pueblos la exhiben como patrimonio comestible.

Cómo se preparaba y cómo se prepara hoy

El método tradicional:

Se coloca carbón vegetal en una estructura metálica con patas, dentro del cual se inserta un puchero de barro o porcelana.

El calor uniforme cocina patatas, legumbres, carne, tocino, chorizo y morcilla lentamente.

Se deja cocer durante varias horas para que los sabores se fundan.

Versión moderna:

Hoy se adapta a cocinas más accesibles. Muchas ollas ferroviarias actuales son portátiles con depósitos de carbón o dispositivos híbridos. Además, algunas propuestas modernas mezclan ingredientes locales (setas, verduras de temporada) y formatos más ligeros para consumidores urbanos.