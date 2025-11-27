El premio Michelin que casi nadie conoce y que este restaurante en León ha vuelto a ganar

El chef de ConMimo, en León, en plena elaboración de uno de sus icónicos entrantes: conos de tartar servidos con precisión milimétrica y un guiño artístico al emblema de la ciudad.@cocinaconmimorestaurante

En un mundo donde las estrellas Michelin se llevan toda la atención, existe un galardón más silencioso (pero igual de revelador) que apunta directamente al corazón y al bolsillo del comensal moderno. Se llama 'Bib Gourmand', y premia a los restaurantes donde se come extraordinariamente bien sin pagar cifras obscenas. En León, solo uno lo ha renovado en la Guía Michelin 2026: el restaurante 'ConMimo', ubicado en pleno Barrio Húmedo.

Esta es la cuarta vez consecutiva que 'ConMimo' recibe el reconocimiento, y lo celebra desde la pasión compartida. En palabras del equipo en su perfil oficial de Instagram: «Gracias por valorar nuestro trabajo y nuestra pasión por la cocina. Cada reconocimiento es un impulso para seguir creando, aprendiendo y sorprendiendo en cada plato». Y ese es, precisamente, el espíritu 'Bib Gourmand'.

No tienen la codiciada estrella, pero para muchos foodies bien informados, ser 'Bib Gourmand' es incluso mejor: se trata de una distinción reservada a lugares donde se come increíblemente bien, con una relación calidad-precio excepcional. Platos cuidados, técnica depurada, producto mimado y un menú completo que sorprende más por el sabor que por la factura. Sin necesidad de códigos de vestimenta ni esnobismos. Solo cocina real, bien ejecutada y servida con autenticidad.

Por qué el 'Bib Gourmand' importa (y se debería presumir más)

Si el fine dining es un vestido de gala de alta costura, el 'Bib Gourmand' sería esa pieza impecable de prêt-à-porter que te sienta como un guante y no arruina tu cuenta bancaria.

El restaurante 'ConMimo' se sitúa en la calle La Rúa 33, dentro de la zona más viva de la ciudad (el Barrio Húmedo), y está dirigido por una pareja que encarna la nueva escena culinaria independiente: Javier en cocina y Ángela en sala. Según describe la propia Guía, lo que ocurre en este espacio es una simbiosis entre pasión, precisión y cercanía.

Es una oda a la cocina viajera con raíces leonesas. Menús degustación con nombres como "Corta Distancia" y "Larga Distancia" ya sugieren que estás a punto de despegar. La cocina juega con sabores de Perú, México, Francia o Galicia. Y cada plato se presenta con una explicación cuidada que conecta el relato del producto con el territorio… y con el viaje.

Todo, en una franja de precio justa que ha llevado al jurado Michelin a mantenerles dentro del selecto grupo de 'Bib Gourmand' en España.