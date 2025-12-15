El dulce navideño más antiguo de León que pocos recuerdan... y que aún puedes probar

La Torta Fuchada, con su textura crujiente y su acabado azucarado, es uno de los dulces más antiguos de la Navidad leonesa@lucianoartesanos

Su nombre suena lejano incluso para muchos leoneses. No aparece en escaparates llenos de turrones industriales ni se pasea en bandejas de roscón. Pero en los hogares de las comarcas de Luna y Omaña, la tradición lo mantenía vivo generación tras generación, amasado con paciencia y horneado junto al pan del día. Hoy, uno de los dulces más antiguos de León aún puede encontrarse en algunas panaderías que se niegan a dejarlo morir.

Este dulce no compite con el roscón ni con los turrones modernos. Su textura es crujiente por fuera, tierna por dentro, y se parte con las manos, nunca con cuchillo. Se trata de la Torta Fuchada, un tipo de torta dulce tradicional que se elabora a partir de masa de pan fermentada, enriquecida con aceite de oliva, azúcar, mantequilla y, en ocasiones, nueces peladas.

Su sabor, más que goloso, es memoria pura. Y aunque ha sido injustamente relegado al olvido, aún estás a tiempo de probarlo y, con ello, de contribuir a que no desaparezca del todo.

'Panadería Luciano', en León: donde la tradición se hornea cada Navidad

'Panadería Luciano' es uno de los pocos lugares de la ciudad de León donde todavía puede comprarse la Torta Fuchada durante la temporada navideña. Fundada en 1920 en el barrio de La Magdalena, esta panadería familiar ha mantenido viva la tradición generación tras generación, horneando este dulce sin nombre comercial, sin marketing y fiel a su origen humilde. Se vende como siempre: en bandejas sencillas, sin envoltorios llamativos, y es uno de esos productos que se descubren por el boca a boca o por la nostalgia de quienes, un diciembre cualquiera, buscan reconectar con su infancia en la montaña leonesa.

Además de su obrador original en La Magdalena, 'Panadería Luciano' cuenta con un segundo establecimiento en la Avenida de Roma, justo frente a la farmacia Martín Granizo, donde también se elabora esta receta centenaria.

En Aralla de Luna aún se comparte

En plena montaña leonesa, en Aralla de Luna, aún hay panaderías como la de 'Dulsé Suárez' que mantienen viva la receta tal como se hacía antaño: masa de pan endulzada, nueces a veces, azúcar generosa y horneado tradicional.