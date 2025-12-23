El dulce navideño de León que planta cara al polvorón... y tiene siglos de historia

La elaboración manual es clave en la preparación tradicional de los sequillos, como se sigue haciendo en muchas cocinas de la montaña leonesa.Getty Images

Después de sacar a la luz la historia de la torta fuchada, considerada el dulce navideño más antiguo de León, toca fijarse en otra elaboración menos conocida pero muy arraigada en la montaña leonesa: los sequillos. Estas pastas, de elaboración sencilla y sabor característico, forman parte de la repostería tradicional en comarcas como Riaño y otras zonas del norte de la provincia.

Su receta aparece documentada en recopilaciones gastronómicas locales y se mantiene viva en algunas panaderías y confiterías rurales, donde convive con otros dulces elaborados de forma artesanal. Aunque no suelen encontrarse en cadenas de distribución nacionales, su presencia se conserva a nivel local, especialmente durante la temporada navideña.

Un producto de receta heredada en la montaña leonesa

Los sequillos no son una novedad, pero sí permanecen fuera del radar para muchos consumidores ajenos al entorno rural leonés. Se elaboran con ingredientes básicos (harina, manteca o mantequilla y azúcar) y su preparación manual les da una textura densa y quebradiza que los diferencia claramente de otros dulces más industrializados.

Una de sus características más reconocibles es su consistencia: firme por fuera y más blanda por dentro. Según panaderos de la zona, este resultado depende del horneado cuidadoso y de respetar los tiempos de reposo, sin intervención de maquinaria industrial. En algunas casas, su elaboración sigue siendo una práctica familiar ligada a recetas transmitidas oralmente.

Hoy en día, los sequillos se siguen produciendo a pequeña escala en obradores de la montaña leonesa, bien para el consumo local o mediante encargos puntuales, sobre todo en fechas señaladas como la Navidad.

Cómo hacer sequillos en casa con ingredientes básicos

Preparar sequillos en casa es perfectamente posible con una receta sencilla que no requiere equipamiento profesional. La base tradicional incluye harina, manteca de cerdo, aceite y azúcar. Algunas versiones también incorporan huevo, según la costumbre familiar o la zona. La masa debe trabajarse a mano hasta obtener una textura homogénea, con cuerpo pero sin elasticidad.

Una vez formada, se divide en porciones pequeñas, generalmente de forma redondeada o ligeramente ovalada, que se hornean a temperatura media sin necesidad de fermentación. El objetivo es que conserven su forma y desarrollen una superficie firme pero no excesivamente dorada. Al enfriarse, adquieren una textura quebradiza, similar a la de un mantecado, aunque con un acabado más rústico.