El restaurante de un pequeño pueblo de León que 'Time' ha definido como uno de los mejores del mundo en carne de buey

Desde la crianza en libertad hasta la maduración extrema y la degustación en una bodega excavada en piedra: así se vive la experiencia completa de El Capricho, el restaurante leonés que ha conquistado al mundo con su carne de buey.@bodegaelcapricho

En Jiménez de Jamuz, un pequeño pueblo de León que podría pasar desapercibido en cualquier mapa, late un secreto que ha sacudido al universo gastronómico internacional. Allí se encuentra 'El Capricho', el restaurante de José Gordón, reconocido por la revista 'Time' como uno de los mejores del mundo en servir carne de buey.

'El Capricho' y José Gordón: cuando la carne es un acto de reverencia

'El Capricho' no depende de proveedores: los bueyes son criados directamente por José Gordón y su equipo, en un entorno controlado, con un mimo casi poético. Luego, tras su sacrificio, la carne es sometida a un proceso de maduración lenta y meticulosa que puede extenderse hasta los 160 días.

Esta filosofía ha convertido a José Gordón en una figura reverenciada en el mundo de la gastronomía cárnica. Tal como destaca el medio especializado Eat Northern Spain, la revista Time lo ha señalado como el restaurante donde se sirve «la mejor carne roja del mundo», un elogio que ha sido replicado por múltiples críticos y plataformas gourmet internacionales. Su chuletón de buey ha pasado de ser un producto local a convertirse en un mito global para quienes entienden de carne.

Comer en 'El Capricho' no es una cena: es un ritual iniciático

La experiencia arranca mucho antes de que el chuletón llegue al plato. Desde el paisaje leonés que rodea la finca, hasta la entrada a la bodega subterránea donde se cocina, todo está diseñado para invitarte a una conexión casi espiritual con el producto.

La carne, jugosa, sabrosa y llena de matices, se sirve en piezas imponentes, cortadas con precisión quirúrgica y hechas a la brasa con leña de encina. No hay aderezos innecesarios. Porque cuando la materia prima es sublime, lo demás es ruido.

El reconocimiento mundial que ha puesto a León en el mapa gourmet

Cuando medios internacionales hacen rankings de los mejores restaurantes de carne del mundo, 'El Capricho' aparece en los primeros puestos. En el listado World’s 101 Best Steak Restaurants, figura entre los diez primeros. Pero lo más llamativo es la unanimidad de la crítica.

Recientemente, el restaurante llevó una versión efímera a Madrid, confirmando que la leyenda no solo vive en León, sino que trasciende cualquier geografía. Este proyecto, que se presentó como un tributo a sus raíces rurales, incluyó una versión de menús degustación con platos icónicos del restaurante (como chuletas, cecina, etc.)