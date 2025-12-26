Así es como un pastelero de León reinventó las palmeras: no crujen (y saben mejor)

Las Palmeras de León, suaves y laminadas, se disfrutan aún más con café. Su textura recuerda al cruasán, con un toque de chocolate y crema pasteleraCuenta de Instagram de Panadería Flecha (León)

En León, la palabra "palmera" tiene un sabor distinto. Aunque a muchos les suene a hojaldre crujiente y glaseado, allí se hornea una versión inesperada: tierna, hojaldrada pero con alma de cruasán, y tan suave que se deshace en la boca. Una creación que mezcla técnica de bollería francesa y tradición local. El origen de esta palmera leonesa se atribuye al maestro pastelero Santiago Samper, precursor de una masa fermentada que exige tiempo, mimo y precisión.

La clave está en la fermentación (larga, muy larga)

A diferencia de la palmera convencional, que parte de un hojaldre rápido, esta versión leonesa utiliza masa hojaldrada fermentada con levadura fresca y masa madre, lo que implica tiempo, técnica y paciencia.

El resultado, sin embargo, justifica la espera: una miga elástica, un sabor a mantequilla inconfundible, y una cobertura brillante gracias a un almíbar con gelatina que sella la pieza sin empalagarla. Algunos añaden crema pastelera en una fina capa para lograr aún más jugosidad, aunque no siempre es parte de la receta original.

Una receta que desafía al hojaldre clásico

Los ingredientes básicos incluyen harina de fuerza, huevos, azúcar, levadura fresca, masa madre, mantequilla en dados y una mantequilla laminada para el empaste. La masa se trabaja con pliegues sencillos y dobles, se enfría repetidamente y se deja fermentar antes del horneado, lo que permite que las capas se formen sin romperse.

El toque final es el almíbar con gelatina neutra, que se aplica una vez horneadas para conseguir ese brillo característico. Aunque algunos puristas de León recuerdan palmeras aún más blanditas y con otro punto de sabor, todas coinciden en una cosa: estas palmeras no son como las de ningún otro sitio.

Aunque en León han alcanzado una identidad casi de culto, palmeras de masa blanda similares se han dejado ver en Madrid, en obradores que apuestan por la masa fermentada o el laminado tipo brioche. Sin embargo, ninguna ha alcanzado la fama popular y el apego emocional que tienen en la capital leonesa.

Y es que para muchos, comer una de estas palmeras blandas no es solo una experiencia sensorial, sino también emocional: «para mí son las mejores del mundo», confiesa la bloggera leonesa 'Los retales de Sil' que, tras replicar la receta en casa, asegura que su versión estuvo cerca… pero no igual.