La pastelería que lleva más de medio siglo siendo un trozo de París en León, según los expertos

Hay lugares que trascienden modas y tendencias para convertirse en verdaderos emblemas de una ciudad. En León, uno de esos espacios con alma se llama 'La Gourmandise', y según la chef Yolanda León, del restaurante 'Cocinandos' (Dos Soles Guía Repsol y una estrella Michelin), se trata de «uno de los negocios más emblemáticos de la ciudad». Así lo expresó junto a su pareja y socio Juanjo Pérez en una entrevista publicada por la Guía Repsol.
Fundada en 1970 por el matrimonio conformado por Ulpiana Rodríguez (natural de Zamora) y Luis César García (de origen asturiano), esta cafetería-confitería de inspiración francesa ha sido, durante décadas, una parada obligatoria para quienes aprecian el sabor auténtico, la artesanía pastelera y el aroma de un café bien servido.
'La Gourmandise', el puente dulce entre León y París
Ubicada en la Calle Fray Luis de León, 16, 'La Gourmandise' no solo es una confitería,: es un ritual. Yolanda y Juanjo lo tienen claro. Cuando buscan un desayuno especial, con ese toque refinado y nostálgico, acuden allí a disfrutar de «los dulces más típicos de 'Confitería Asturias', como sus bombones, tartas, pasteles o bollería artesana, acompañados de una buena taza de café.»
El interior del local conserva ese aire coqueto de las clásicas cafeterías francesas, con una decoración cálida y elegante que invita a tomarse el tiempo necesario para saborear cada bocado. La pastelería expuesta tras las vitrinas habla por sí sola: hojaldres dorados, tartaletas brillantes, éclairs y una bollería que funde mantequilla y tradición en cada mordisco.
Historia viva de León con acento francés
La historia de 'La Gourmandise' está tejida con paciencia y dedicación familiar. Desde sus inicios, el establecimiento ha sabido mantener su esencia sin renunciar a la calidad. Lo que comenzó como la expansión del grupo 'Confitería Asturias' se convirtió, con los años, en un emblema de la ciudad.
No sorprende que chefs del nivel de Yolanda León y Juanjo Pérez, cuya cocina en 'Cocinandos' reivindica las raíces leonesas con una ejecución contemporánea y técnica, también apuesten por preservar y valorar lo local cuando se trata de lugares donde simplemente disfrutar.
Su recomendación en Guía Repsol se une a otras como 'La Ribera' o 'Luniega', pero 'La Gourmandise' destaca por ser ese lugar donde desayunar se convierte en una experiencia sensorial completa.
Cultura local, dulces eternos
Para quienes viven en León y aún no han cruzado las puertas de esta confitería histórica, 'La Gourmandise' es mucho más que una cafetería: es parte del alma repostera de la ciudad. Desde hace más de medio siglo, este local enamora a generaciones con su elegancia francesa, su bollería artesana y ese ambiente que evoca un París de película sin salir de la Calle Fray Luis de León.
Y para quienes llegan de fuera y buscan una experiencia auténtica lejos de lo turístico, este templo del dulce es una parada obligada.