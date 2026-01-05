La tarta de queso con sabor a Roscón de Reyes de esta pastelería de León es «súper original» y solo se vende hoy

Detalle de la tarta de queso con sabor a roscón de Reyes elaborada por Magüi Basque Cheesecake, con cobertura decorada al estilo tradicional navideño.@vycandfood

Este 5 de enero, Magüi Basque Cheesecake ha ofrecido en su local de León una tarta de queso muy particular: una versión con sabor a roscón de Reyes. Así lo ha anunciado el perfil gastronómico @vycandfood en un vídeo publicado en TikTok, donde detalla que se trata de una edición especial disponible únicamente durante la jornada previa al Día de Reyes.

Según se indica en el vídeo, el establecimiento se encuentra en Calle de los Herreros, 3, León, y la propuesta se vende en dos formatos: tarta entera a 55 euros y porciones individuales a 6 euros.

Una receta que despierta curiosidad

En el vídeo grabado, el usuario describe la experiencia de probar la tarta como «súper original y muy apropiada para estas fechas.» Y afirma: «he visto en las redes sociales de Magüi Basque Cheesecake que tienen una tarta de queso de roscón», y tras probarla, añade: «literalmente sabe a roscón», describiendo la textura como «cremosita.»

Una de las frases más destacadas del vídeo es: «os juro que este invento tenéis que probarlo… textura de tarta de queso con sabor literalmente a roscón. Han cogido un roscón, lo han triturado y está aquí metido dentro».

Una propuesta limitada al 5 de enero

El vídeo indica que esta tarta especial «en principio solo estará disponible hoy.».

En los últimos años, el auge de pastelerías especializadas en tartas de queso ha dado lugar a una nueva categoría de propuestas efímeras, vinculadas a fechas señaladas o ingredientes en tendencia.

La tarta de queso vasca, con su textura cremosa y bordes ligeramente tostados, se ha convertido en una base ideal para reinterpretaciones creativas. En este caso, el roscón se transforma en un perfil de sabor más. Y es que ya hemos visto reinterpretaciones de la tarta con oreo y galleta LOTUS, entre otras. Pero este giro del dulce navideño clásico, manteniendo la vinculación a la tradición (con el sabor a azahar, ralladuras de cítricos y brioche), tiene todas las papeletas de triunfar.