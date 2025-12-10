Dani Martínez cocina junto a Pepe Ribagorda la receta leonesa más humilde y sabrosa del invierno

El humorista leonés Dani Martínez, conocido por su carisma y versatilidad, también ha demostrado su vínculo con la cocina tradicional de su tierra.Getty Images

Entre risas, cazuelas y sabor a hogar, Dani Martínez se puso el delantal para cocinar una receta que evoca sus raíces: la sopa de truchas de Hospital de Órbigo. Lo hizo acompañado por Pepe Ribagorda en el espacio 'Par de cocinillas', en lo que Ribagorda definió como «un par de cocinillas en el que no he podido parar de reír y de disfrutar de las historias de Dani». Aunque aquella velada no fue reciente, la recuperamos ahora porque pocos platos reconfortan tanto como este cuando el frío arrecia. Una receta humilde, pero con alma, que conecta con la memoria gastronómica de León.

Una receta de infancia con sabor a tierra leonesa

Martínez, leonés de nacimiento, llegó a la cita con su hermano y la receta en el móvil, «preparado para llamar a su madre en cualquier momento de duda». Según cuenta Ribagorda, fue «la primera vez, en exclusiva total y mundial, que Dani Martínez cocina», y eligió hacerlo con un plato que conoce bien, «una receta que le evoca a su infancia».

La sopa de truchas es un clásico del recetario más popular de Hospital de Órbigo. Se prepara en cazuela de barro y combina ingredientes sencillos como trucha, pan de hogaza de varios días, cebolla, ajo, pimentón, vinagre, aceite de oliva y manteca de cerdo. Una elaboración tradicional que se transmite de generación en generación y que incluso tiene jornadas dedicadas en la localidad.

Pepe Ribagorda no escatimó elogios hacia el actor: «Para no ser un cocinillas os aseguró que me sorprendió, primero por la elección de la receta y segundo por lo exquisita que salió a pesar de las risas». Durante la preparación, Dani Martínez demostró su humor natural y cercanía, combinando anécdotas con los pasos de la receta, mientras se acompañaban de un Solideo 2011 de Dehesa de los Canónigos.

El ambiente fue distendido y festivo. Incluso el equipo de Sálvame, con Omar Suárez al frente, acudió a presenciar el momento, como señaló Ribagorda: «Durante la receta nos acompañó el equipo de 'Sálvame' capitaneado por Omar Suárez, que no quisieron perderse la primicia de ver a Dani Martínez metido a cocinillas».

Sopa de truchas: cocina de invierno con alma

La receta, explicada paso a paso, comienza cociendo las truchas en agua con cebolla y un toque de aceite. En paralelo, se machacan ajos con sal, pimentón, aceite, manteca y un poco del caldo, y se añade esa mezcla al guiso. El pan de hogaza cortado en rebanadas se coloca en una cazuela de barro y se cubre con el pescado y el caldo. Para potenciar el sabor, se puede preparar una salsa con aceite, vinagre, pimentón y ajos dorados en manteca.

Un plato «contundente, lleno de sabor y tradición al más puro estilo Dani Martínez», según concluye Ribagorda.