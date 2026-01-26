No son unas torrijas normales: la versión con mantecada de Astorga que podría revolucionarlo todo
Una reinterpretación deliciosa del postre más tradicional de Semana Santa con un ingrediente leonés que transforma su textura y sabor
Las torrijas han sido, durante siglos, uno de los dulces más emblemáticos de la gastronomía española, asociadas a tradición, memoria y celebración familiar. La historia de las torrijas nace de la necesidad de aprovechar el pan duro y convertirlo en algo extraordinario; desde la antigüedad romana hasta las cocinas modernas, han evolucionado sin perder su esencia.
Pero hay momentos en los que la tradición pide ser reinterpretada, y eso fue precisamente lo que les pasó a los dueños de una cuenta de TikTok, quienes admitieron que no lo podieron resistir y crearon esta versión de las torrijas. Eligieron una base única (mantecada de Astorga) para darles un sabor auténticamente leonés que dio una vuelta completa a este clásico postre.
¿Por qué la mantecada de Astorga eleva las torrijas?
La mantecada de Astorga es un dulce tradicional leonés con una masa suave, esponjosa, rica en mantequilla y con una textura que recuerda a un brioche delicado. Su sabor profundo y mantecoso la convierte en un lienzo perfecto para las torrijas, porque se empapa de forma homogénea sin deshacerse, añade notas de mantequilla y dulzor natural que enriquecen cada bocado y convierte la simple torrija en una experiencia gastronómica memorable.
El resultado es una torrija con cuerpo, con miga jugosa y un sabor más redondo que el tradicional a base de pan. El toque leonés aporta carácter propio sin traicionar la esencia del postre.
Gastronomía
La bebida tradicional de la Semana Santa de León que ha llegado a TikTok
Patricia de la Torre
Tradición e innovación: el balance perfecto
Lo que nos encanta de la cocina es precisamente esto: combinar lo más tradicional con nuevas técnicas y sabores. Cada receta nace de una historia, y esta no es la excepción. Aquí toman un postre querido por todos y lo elevan sin perder su ADN.
La clave está en respetar el espíritu de las torrijas (esa mezcla de leche, huevo, azúcar, aromas de canela o limón) y realzarlo con un ingrediente que aporta profundidad y regionalidad. En este caso, la mantecada de Astorga se convierte en la protagonista indiscutible de una reinterpretación clásica y seductora.
Esta versión se puede adaptar a distintas maneras de preparación: fritas, horneadas o incluso acompañadas de salsas como crema de vainilla, miel de romero o un toque de compota de fruta de temporada. Lo importante es que mantengas la textura jugosa y la esencia auténtica de este dulce.