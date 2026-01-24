La bebida tradicional de la Semana Santa de León que ha llegado a TikTok

Cofrades interpretando marchas con tambores durante la Semana Santa leonesa, una tradición que acompaña también el consumo de la típica limonada.Getty Images

La limonada de León se ha colado en los contenidos de TikTok gracias a un video donde jóvenes comparten su propia versión casera de esta bebida de Semana Santa, despertando curiosidad más allá de Castilla y León.

En León, esta tradición está tan arraigada que incluso se conoce como "salir a matar judíos", una expresión histórica sin connotaciones antisemitas, ligada al ritual de beber limonada durante Semana Santa. Según los historiadores, la limonada se usaba para emborrachar a los exaltados en tiempos de abstinencia y evitar así ataques a la judería de Santa Ana.

Un sorbo de historia: limonada de León y su espíritu centenario

Lejos de ser una simple sangría, la limonada leonesa es un brebaje intenso, sin agua que rebaje su fuerza, creado para animar a cofrades y levantar el ánimo... y los pasos.

La limonada de León, también conocida como limonada de vino o limonada leonesa, es un cóctel tradicional del norte de España cuya historia se remonta a siglos atrás. A diferencia de la limonada clásica, su base es vino tinto rebajado con limón, naranja, azúcar y canela, al que en muchas versiones se añaden higos secos o pasas para aportar textura y dulzor.

Esta bebida está profundamente asociada a la Semana Santa en la ciudad de León, donde bares y tascas sirven jarras de limonada durante los días de celebraciones religiosas.

Solo en el Barrio Húmedo se preparan hasta 150.000 litros cada Semana Santa, y cada vez más bares la sirven durante todo el año como reclamo turístico.

Si bien el origen exacto se pierde en la niebla de las leyendas medievales, es indiscutible que la tradición se ha transmitido de generación en generación, convirtiendo esta mezcla fermentada en un símbolo de identidad festiva.

El video de TikTok: una versión casera que despierta nostalgias

En un video publicado en TikTok, el creador narra paso a paso cómo preparar limonada de León con una mezcla improvisada que mezcla lo tradicional con toques personales:

Primero, confiesan que no llegaron a calentar el agua con el azúcar, canela y pasas como marca la receta clásica, sino que se dejaron llevar por el apuro del momento. Después exprimen 5 limones y 5 naranjas, añaden las cáscaras junto con ramitas de canela, y enriquecen la mezcla con un chorrito de licor de manzana y frutas secas como pasas e higos. Tras mezclarlo todo, cuentan que dejan reposar la limonada durante una semana para que los sabores se integren profundamente.

¿Qué define la auténtica limonada leonesa?

La clave de la limonada de León está en el equilibrio entre la acidez de los cítricos, la calidez de la canela y la riqueza del vino, junto con la paciencia que requiere su maceración. En su forma original, muchos bares de León recomiendan preparar la mezcla varios días antes de consumirla, permitiendo que los aromas evolucionen y se fundan entre sí.

Aunque hoy se consume en otros lugares de España (como Ávila, Segovia, Soria o incluso Madrid), donde la limonada se ha adoptado como bebida festiva en contextos variados, es en León donde la tradición tiene su epicentro y se vive con más arraigo cultural.

El video viral no solo ha llevado esta bebida ancestral a una audiencia más amplia, sino que también ha abierto la puerta a un diálogo sobre cómo las tradiciones culinarias pueden reinventarse sin perder su identidad.