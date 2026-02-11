Colas en Lidl por el dulce de San Valentín que se está agotando antes del 14 de febrero

Exterior de un supermercado Lidl, la cadena alemana que ha lanzado la tarta corazón que se está agotando por San Valentín.Getty Images

Hay productos que llegan al lineal sin hacer ruido y otros que, directamente, provocan colas. La Tarta Corazón de Lidl pertenece claramente al segundo grupo. Desde que la cadena alemana activó su Especial San Valentín, este dulce con forma de corazón se está agotando en numerosos supermercados, impulsado por una combinación casi perfecta de estética romántica y precio ajustado: 5,99 euros.

La Tarta Corazón de Lidl entra por los ojos antes de llegar al paladar. Cobertura roja brillante, silueta perfectamente definida y un interior suave que recuerda a las clásicas tartas frías de fresa. Se presenta refrigerada, lista para servir, sin necesidad de horno ni elaboraciones previas. Es abrir, cortar y compartir.

Lo que realmente ha disparado su popularidad es el cálculo que muchos consumidores hacen casi de forma automática. En un mercado donde cualquier pastel "especial" puede superar con facilidad los 20 o 30 euros, pagar 5,99€ por una tarta temática parece, directamente, una anomalía positiva.

Lidl y su Especial San Valentín: mucho más que la Tarta Corazón

Aunque la Tarta Corazón de Lidl es el producto estrella, la cadena ha desplegado toda una colección de propuestas pensadas para la fecha. La estrategia es clara: ofrecer detalles románticos a precios que no asusten.

Entre los artículos más comentados figura la rosa de chocolate por 1,49€, un guiño clásico convertido en capricho dulce. También destaca la caja de gominolas con forma de corazón por 3,79€, ideal para un detalle informal. Para quienes prefieren llevar el romanticismo al plato principal, la pasta con forma de corazón (500 gramos) se ofrece por 1,49€, una opción sencilla pero efectista.

No faltan los pretzels corazón con sal marina por 0,79€, que aportan un punto salado a la ecuación, ni las frutas recubiertas de chocolate (fresas o cerezas) por 1,99€, un clásico que nunca falla cuando se trata de compartir.

La sección se completa con otras tartas bajo la marca La Cestera, como opciones de queso, biscuit o bombón, además de coulant de chocolate listo para hornear. Sin embargo, ninguna ha generado el mismo efecto llamada que la Tarta Corazón.

El romanticismo low cost tiene más fuerza que nunca. Y ahí Lidl ha afinado el tiro.