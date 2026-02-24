La receta de Arguiñano con champiñones y morcilla que demuestra que no necesitas nada más para triunfar en la cocina

Champiñones enteros y frescos, perfectos para preparar la receta de Arguiñano con morcilla en solo unos minutos.Getty Images

Hay recetas que impresionan por la lista de ingredientes y otras que lo hacen por la inteligencia con la que están construidas. Karlos Arguiñano pertenece a la segunda categoría. En esta propuesta, el cocinero vasco vuelve a reivindicar la cocina práctica, la que parte de productos cotidianos y los transforma con técnica y experiencia. Champiñones y morcilla. Esa es la base. A partir de ahí, todo es precisión.

«Mirad, tengo unos champiñones que da gusto verlos», arranca mientras presenta el producto.

Arguiñano y la combinación perfecta de champiñones y morcilla

«Hemos cocinado muchas veces champiñones. Son tan ricos, dan tanto juego en la cocina, que hoy mismo los vamos a rellenar», explica con naturalidad. La receta se construye desde esa lógica: aprovechar lo que el producto ofrece. Retira los rabitos y los pica para integrarlos en la salsa, sumando sabor y textura.

La morcilla elegida es de verdura. Recuerda que viene cocida y que habitualmente se cuece entre veinte y treinta minutos a fuego suave antes de servirse, aunque en este caso la adapta al relleno retirándole la piel y trabajándola directamente para que resulte melosa.

El contraste funciona por equilibrio. El champiñón aporta estructura y jugosidad vegetal; la morcilla, profundidad y carácter. Dos productos reconocibles que, juntos, elevan el resultado final.

El truco de Arguiñano con los champiñones que marca la diferencia

Aquí aparece el detalle técnico que define el plato. Antes de rellenarlos y llevarlos al horno, Arguiñano marca los champiñones en la plancha. «Primero con el hueco para abajo y luego para arriba», indica mientras controla el fuego. Son apenas dos o tres minutos por cada lado.

Ese gesto asegura una textura firme y sabrosa. Después llega el horno, fuerte y directo. «220, 8-10 minutos y lo tenemos a punto», comenta inicialmente. Finalmente ajusta el tiempo con precisión: «Lo tengo 6 minutos a 220 ha sido suficiente, más no le voy a meter. 6 minutos, 220 grados están perfectas».

Mientras tanto, la salsa se construye con los rabitos de los champiñones, ajo y pimientos morrones. Se deja reducir y después se tritura hasta conseguir una textura fina que acompaña sin eclipsar.

Arguiñano demuestra que el éxito está en la técnica

«Mirad qué salsa van a llevar estos champis», señala con entusiasmo. El resultado es un plato que funciona como primer plato o como aperitivo contundente. Incluso lo sugiere abiertamente: «Se me ocurre ahora que esto para un primer plato, para aperitivo… con una morcillita de estas, con el champiñón suficiente».

Champiñones bien marcados, morcilla jugosa, horno potente durante pocos minutos y una salsa que recoge todos los sabores. La suma resulta equilibrada, sabrosa y visualmente atractiva.

Triunfar en la cocina, según demuestra Arguiñano, consiste en comprender el ingrediente y tratarlo con precisión. Dos productos habituales, una ejecución clara y tiempos medidos con exactitud bastan para construir un plato que parece mucho más elaborado de lo que realmente es. Esa es la verdadera lección.