Hojaldres de Astorga o mielitos: el dulce tradicional de León que puedes hacer en casa en menos de 20 minutos

Los hojaldres de Astorga, también conocidos popularmente como mielitos, forman parte de esos dulces tradicionales españoles capaces de despertar recuerdos con solo un bocado. Crujientes por fuera, jugosos por dentro y cubiertos por un delicado almíbar con miel, son uno de los emblemas gastronómicos de la ciudad leonesa de Astorga. Durante años han sido un imprescindible en las cajas de dulces que los viajeros se llevan a casa, pero la realidad es que su elaboración es sorprendentemente sencilla.

En los últimos meses, la receta ha vuelto a ganar popularidad gracias a vídeos virales de cocina casera en redes sociales. Uno de ellos, publicado por el canal de YouTube 'Variedad en tu cocina' demuestra que pueden prepararse en casa con ingredientes básicos y en apenas unos minutos. Como resume la propia autora del vídeo: «Cuando veas lo fáciles que son de hacer estos hojaldres de Astorga, querrás preparar la receta enseguida».

Hojaldres de Astorga: el dulce tradicional que conquista generaciones

Los hojaldres de Astorga tienen una historia profundamente ligada a la tradición repostera de León. Su textura característica nace de la superposición de capas de hojaldre que, al hornearse, se expanden y crean una estructura ligera y crujiente. Posteriormente se sumergen en un almíbar aromatizado con miel y limón que aporta brillo, dulzor y ese sabor tan reconocible.

Durante décadas han sido un símbolo de la repostería local, al mismo nivel que las mantecadas o los chocolates de Astorga. Aunque hoy pueden encontrarse en muchas pastelerías de España, para muchos aficionados al dulce el ritual sigue siendo el mismo: viajar a la ciudad leonesa y regresar con una caja bajo el brazo.

Sin embargo, la viralización de recetas caseras está cambiando esa percepción. Cada vez más cocineros domésticos descubren que preparar mielitos caseros es mucho más sencillo de lo que imaginaban.

Receta de hojaldres de Astorga: ingredientes y preparación

La receta destaca precisamente por su simplicidad. Solo requiere hojaldre, un almíbar aromático y unos minutos de horno. El resultado es un dulce espectacular.

Para preparar unos 15 hojaldres de Astorga se necesitan dos láminas de hojaldre rectangular, 180 mililitros de agua, 180 gramos de azúcar, 60 gramos de miel (preferiblemente artesanal), dos cucharadas de zumo de limón y un huevo para pincelar.

La elaboración comienza preparando el almíbar. En un cazo se calientan el agua, el azúcar, la miel y el zumo de limón. Cuando la mezcla alcanza la ebullición se baja el fuego y se deja hervir durante cuatro minutos. Después se retira y se deja enfriar.

Mientras tanto se trabajan las láminas de hojaldre. Se coloca una encima de la otra, procurando que queden lo más alineadas posible, y se recortan los bordes para formar un rectángulo perfecto. A continuación se cortan cuadrados de aproximadamente cinco centímetros que se emparejan de dos en dos para crear pequeñas piezas de cuatro capas.

El detalle más característico llega al hacer el agujero central, que puede realizarse con una boquilla de manga pastelera. Después se colocan las piezas en una bandeja de horno con papel vegetal, se pincelan con huevo batido y se hornean a 200 grados con calor arriba y abajo durante unos 10 o 14 minutos, hasta que estén doradas.

La clave final está en el almíbar. Nada más salir del horno, los hojaldres se sumergen durante aproximadamente un minuto para que absorban el dulzor y el aroma de la miel. Después se dejan escurrir sobre una rejilla. El resultado es un dulce brillante, jugoso y profundamente aromático.