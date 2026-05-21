Condé Nast Traveler dicta sentencia sobre las tapas de León: de las patatas picantes al chorizo al infierno

Las tapas tradicionales siguen convirtiendo el tapeo en uno de los grandes reclamos gastronómicos de LeónGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Patatas picantes, morcilla, tortilla de patata, cecina o chorizo al infierno. Las tapas de León forman parte de una cultura gastronómica que convierte cualquier ronda de vinos en un ritual. Condé Nast Traveler ha puesto el foco en los bocados más emblemáticos de la ciudad, trazando un recorrido por sabores tradicionales y propuestas creativas que explican por qué el tapeo leonés sigue teniendo fama propia.

La publicación especializada traza un recorrido por algunas de las tapas que mejor representan el carácter gastronómico leonés, combinando recetas tradicionales con propuestas más contemporáneas. El resultado dibuja una ruta de sabores reconocibles para cualquier leonés y sorprendentes para quien pisa la ciudad por primera vez.

Las patatas siguen marcando el carácter de las tapas de León

Las patatas ocupan un lugar privilegiado dentro del universo gastronómico leonés. Crujientes, intensas y con un toque picante reconocible, forman parte de esas tapas capaces de generar debates eternos entre quienes defienden una receta concreta como la auténtica.

Condé Nast Traveler destaca especialmente las versiones servidas con ajo, cayena o salsas de personalidad marcada, convertidas desde hace décadas en uno de los símbolos más reconocibles del tapeo de la ciudad. Más que un acompañamiento, funcionan como una declaración de intenciones: una ronda de vinos en León suele empezar aquí.

La morcilla y el embutido explican el alma gastronómica de León

Este miércoles se conocerá la tapa ganadora de la Ruta de la Morcilla 2025.DL

La cocina leonesa encuentra en el embutido una de sus grandes señas de identidad. La morcilla figura entre las tapas imprescindibles que destaca Condé Nast Traveler, gracias a un sabor intenso y reconocible que ocupa un lugar privilegiado dentro de la tradición local.

La cecina también aparece como una referencia obligada del tapeo leonés. Curada, jugosa y con matices ahumados, representa uno de los productos gastronómicos con mayor prestigio de la provincia. Junto al chorizo y otras elaboraciones tradicionales, forma parte de un recetario profundamente vinculado al territorio.

Tapa clásica de cecina y chorizo dulce que acompaña la caña en el Bar Entrepeñas, una experiencia de sabor leonés en pleno Barrio Húmedo.Guía Repsol

La tortilla de patata y las croquetas mantienen intacto el sabor clásico de León

La tortilla de patata sigue ocupando un espacio esencial dentro de las tapas de León. Jugosa, contundente y presente desde el desayuno hasta el vermú, representa uno de esos bocados capaces de poner de acuerdo a varias generaciones.

Las croquetas completan otro de los clásicos imprescindibles del tapeo leonés. Versiones tradicionales junto a recetas más actuales mantienen viva una costumbre gastronómica donde el producto casero continúa teniendo un enorme protagonismo.

La tortilla guisada leonesa, servida en cazuela de barro y bañada en una salsa de pimientos, cebolla y tomate, es hoy el plato tradicional que arrasa en TikTok por su sabor y su historia.@pineapple_tf

El chorizo al infierno impulsa las tapas más creativas de León

Las tapas de León también han encontrado espacio para propuestas más visuales y sorprendentes. El chorizo al infierno, servido sobre fuego, aparece entre las elaboraciones más llamativas destacadas por Condé Nast Traveler, convertido en uno de esos platos que transforman el aperitivo en experiencia.

Recetas reinterpretadas, mezclas de sabores internacionales y propuestas más contemporáneas completan un mapa gastronómico donde tradición y creatividad avanzan juntas.