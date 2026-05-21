El truco viral de TikTok para hacer patatas picantes en casa: «Son la gloria» y el secreto está en este condimento

Las patatas picantes de TikTok triunfan por un truco inesperado: convertir salsa picante seca en un condimento lleno de sabor.@recetardas

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Las patatas picantes de TikTok vuelven a demostrar cómo una receta sencilla puede convertirse en fenómeno viral. El perfil @recetardas acumula visualizaciones gracias a un truco inesperado para conseguir unas patatas crujientes y llenas de sabor: secar salsa picante en el horno para convertirla en un condimento casero.

La propuesta ha llamado la atención de miles de usuarios por una razón evidente: el resultado recuerda a esas patatas especiadas de aperitivo que triunfan en bares y reuniones. El creador del vídeo resume así el resultado: «Estas papitas son la gloria y son muy fáciles de hacer», afirma al comienzo de la grabación compartida en TikTok.

La receta viral de TikTok para hacer patatas picantes paso a paso

El procedimiento comienza con un gesto poco habitual. Según explica el creador del perfil @recetardas, primero hay que colocar papel de horno sobre una bandeja y añadir la salsa elegida: «Le vas a agregar la salsa picante que más te guste», explica en el vídeo, antes de introducirla en el horno a fuego mínimo hasta que se seque completamente.

Mientras la salsa pierde humedad en el horno, llega el turno de preparar las patatas. El vídeo recomienda cortarlas muy finas, idealmente con mandolina para conseguir un grosor uniforme, aunque deja abierta otra posibilidad para quienes no tengan este utensilio en casa: «Si no tenés una de estas mandolinas, lo cortás a mano», señala el creador. Después recomienda limpiarlas con agua y secarlas bien antes de freírlas.

El paso más llamativo llega cuando la salsa ya se ha secado por completo. El creador explica que hay que raspar las escamas con un cuchillo y triturarlas hasta convertirlas en un polvo fino: «Lo vas a poner en un mortero; si no tenés un mortero, una licuadora y lo vas a hacer polvo», detalla.

Ese condimento se completa con ingredientes sencillos que intensifican el sabor. Según el perfil, al polvo de salsa hay que añadir «cebolla, ajo en polvo y un poco de pimentón», creando así una mezcla capaz de transformar unas simples patatas fritas en un aperitivo con personalidad propia.

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El verdadero secreto de estas patatas picantes virales

El éxito de esta receta viral de TikTok tiene mucho que ver con el condimento final. Frente a otras versiones donde las especias se añaden directamente, aquí el sabor parte de una salsa picante concentrada y deshidratada, convertida después en polvo para multiplicar la intensidad del resultado.

Las patatas, una vez limpias y preparadas, se fríen en aceite bien caliente hasta alcanzar un punto dorado y crujiente. El último paso resulta clave para conseguir ese sabor tan característico. El creador recomienda incorporar inmediatamente el condimento mientras todavía conservan el calor: «A las papitas agregales todo el condimento que hicimos», explica en el vídeo, antes de insistir: «Fijate de mezclarlo súper bien».

El resultado recuerda a esas patatas especiadas de aperitivo con un punto picante y adictivo, aunque con la ventaja de poder adaptar el sabor según el tipo de salsa elegida y la intensidad deseada.