El chef Fernando Estudillo crea un postre de alta cocina hecho con Alubias de La Bañeza IGP que parece una locura… y está "brutal"

Fernando Estudillo muestra el sorprendente postre de alta cocina elaborado con Alubias de La Bañeza IGP, chocolate y cítricos@fernandomisrecetillas

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Chocolate, fresa glaseada, aire de mandarina, naranja amarga y un ingrediente capaz de cambiar por completo la idea clásica de un postre gourmet. Fernando Estudillo, creador de contenido gastronómico conocido en redes como @fernandomisrecetillas, ha convertido las Alubias de La Bañeza IGP en la gran sorpresa culinaria de una elaboración que parece salida de la carta de un restaurante de alta cocina.

«Hoy te traigo un postre de restaurante que ni te imaginas con lo que lo he hecho», arranca explicando el cocinero en un vídeo que acumula reacciones precisamente por el factor sorpresa. El resultado visual juega con una presentación elegante y una combinación de sabores tan sofisticada como inesperada: dulzor, acidez, notas amargas y textura cremosa en un mismo plato.

La propuesta consigue reinterpretar productos de siempre desde una mirada contemporánea. En esta ocasión, el protagonista llega desde uno de los sellos de calidad más reconocidos del producto nacional.

Las Alubias de La Bañeza IGP protagonizan un postre de alta cocina

Fernando Estudillo construye esta receta alrededor de unas alubias que suelen ocupar un lugar privilegiado en platos tradicionales y recetas de cuchara, pero que aquí dan el salto a un universo completamente distinto. La mezcla con chocolate aporta profundidad, mientras la fresa glaseada introduce frescura y el aire de mandarina eleva la experiencia hacia un terreno gastronómico mucho más sofisticado.

El creador insiste además en que el proceso está al alcance de cualquiera: «Aquí tenéis la elaboración que es fácil y queda súper rica».

Durante el vídeo también reivindica la versatilidad del ingrediente principal: «Un ingrediente espectacular, versátil, que le podemos dar mucha salida. Las alubias de La Bañeza, Denominación de origen, calidad olvidarse».

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Las Alubias de La Bañeza IGP impulsan la nueva cocina creativa

Las cocinas de autor llevan años explorando ingredientes inesperados para construir experiencias memorables. Las legumbres han encontrado un espacio especialmente interesante gracias a sus texturas suaves, su capacidad para integrarse en elaboraciones dulces y su enorme potencial gastronómico.

En esta receta, las Alubias de La Bañeza IGP aportan cuerpo y cremosidad, funcionando como base perfecta para equilibrar la intensidad del chocolate y el carácter cítrico de la mandarina y la naranja amarga. La combinación genera un contraste elegante, pensado para sorprender desde el primer bocado.

El vídeo ha abierto además una conversación curiosa entre quienes aman experimentar en cocina y quienes buscan recetas originales con productos de calidad diferenciada. Porque cuando una alubia termina convertida en un postre gourmet, la pregunta surge casi sola: «¿Te atreverías a probarlo?».