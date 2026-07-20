El cóctel veraniego de Mercadona que está arrasando: se prepara en un minuto y es la bebida de la que más se habla

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

El cóctel viral de maracuyá y coco elaborado con productos de Mercadona se ha convertido de nuevo en una de las bebidas estrella del verano. Es una receta casera, tropical y muy refrescante que se prepara en menos de un minuto y acumula miles de reproducciones en TikTok, Instagram y grupos de recetas.

Un cóctel que no se vende… pero que todo el mundo prepara

No aparece como producto terminado en las estanterías, no tiene campaña propia y tampoco figura en ninguna carta profesional de coctelería, pero cada año vuelve a situarse entre los fenómenos más comentados por los clientes de la cadena valenciana.

Se trata del cóctel viral de maracuyá y coco, una mezcla sencilla que los usuarios han bautizado como “el cóctel perfecto de verano” y que triunfa en redes sociales por su sabor y su facilidad de preparación.

Su éxito parte de una idea muy simple: combinar tres productos que cualquiera puede encontrar en Mercadona para conseguir una bebida cremosa, fresca y con un perfil tropical que muchos comparan con los cócteles que se sirven en resorts del Caribe. Con la subida de las temperaturas, la receta ha vuelto a circular con fuerza y se ha consolidado como una de las preparaciones más compartidas entre los amantes de los cócteles caseros.

El secreto: tres productos de Mercadona

A diferencia de otros combinados que requieren ingredientes difíciles de localizar o utensilios específicos, este cóctel se construye a partir de tres básicos de la marca Hacendado y Royal Swan. La base cremosa la aporta el helado de coco, disponible en formato tarrina en la sección de congelados, que es el responsable de la textura suave y del marcado sabor a coco.

El toque exótico llega con el licor de maracuyá Royal Swan, una bebida de alrededor del 15% de volumen alcohólico que destaca por su carácter afrutado y tropical. Para completar el conjunto, se utiliza zumo o néctar de maracuyá, que refuerza el sabor de la fruta y permite ajustar la intensidad de la mezcla al gusto del consumidor.

Ingredientes principales del cóctel

Helado de coco Hacendado Aporta cremosidad y sabor dulce a coco.

Licor de maracuyá Royal Swan (15%): Da el toque alcohólico y tropical.

Zumo/néctar maracuyá: Zumo o néctar de maracuyá Hacendado Refuerza la fruta y ajusta la intensidad.

Hielo picado: Enfría la mezcla y crea textura granizada.

Cómo preparar el cóctel perfecto de verano paso a paso

La elaboración es uno de los grandes motivos de su popularidad: no requiere técnica profesional y se puede preparar literalmente en menos de un minuto. Estos son los pasos básicos para replicarlo en casa:

Colocar una o dos bolas de helado de coco en una coctelera o vaso mezclador, junto con una buena cantidad de hielo picado.

Añadir una medida de licor de maracuyá Royal Swan, adaptando la cantidad al gusto y al grado alcohólico deseado.

Completar el vaso con zumo o néctar de maracuyá hasta alcanzar el nivel de líquido deseado.

Agitar o batir ligeramente la mezcla hasta conseguir una textura cremosa y parcialmente granizada.

Servir en un vaso frío y decorar, si se desea, con fruta fresca, coco rallado o una ramita de hierbabuena.

Quienes buscan una versión más intensa suelen añadir un pequeño toque de ron blanco o vodka, aunque la receta que se ha viralizado en redes se caracteriza por su carácter suave y accesible para la mayoría de paladares.