El cóctel veraniego de Mercadona que está arrasando: se prepara en un minuto y es la bebida de la que más se habla
Este verano, una sencilla combinación de productos de supermercado se ha convertido en la bebida más comentada entre los amantes de los planes caseros y las redes sociales
El cóctel viral de maracuyá y coco elaborado con productos de Mercadona se ha convertido de nuevo en una de las bebidas estrella del verano. Es una receta casera, tropical y muy refrescante que se prepara en menos de un minuto y acumula miles de reproducciones en TikTok, Instagram y grupos de recetas.
Un cóctel que no se vende… pero que todo el mundo prepara
No aparece como producto terminado en las estanterías, no tiene campaña propia y tampoco figura en ninguna carta profesional de coctelería, pero cada año vuelve a situarse entre los fenómenos más comentados por los clientes de la cadena valenciana.
Se trata del cóctel viral de maracuyá y coco, una mezcla sencilla que los usuarios han bautizado como “el cóctel perfecto de verano” y que triunfa en redes sociales por su sabor y su facilidad de preparación.
Su éxito parte de una idea muy simple: combinar tres productos que cualquiera puede encontrar en Mercadona para conseguir una bebida cremosa, fresca y con un perfil tropical que muchos comparan con los cócteles que se sirven en resorts del Caribe. Con la subida de las temperaturas, la receta ha vuelto a circular con fuerza y se ha consolidado como una de las preparaciones más compartidas entre los amantes de los cócteles caseros.
El secreto: tres productos de Mercadona
A diferencia de otros combinados que requieren ingredientes difíciles de localizar o utensilios específicos, este cóctel se construye a partir de tres básicos de la marca Hacendado y Royal Swan. La base cremosa la aporta el helado de coco, disponible en formato tarrina en la sección de congelados, que es el responsable de la textura suave y del marcado sabor a coco.
Economía y empleo
Estos son los tres alimentos básicos que más han subido de precio en el mes de junio
Redacción
El toque exótico llega con el licor de maracuyá Royal Swan, una bebida de alrededor del 15% de volumen alcohólico que destaca por su carácter afrutado y tropical. Para completar el conjunto, se utiliza zumo o néctar de maracuyá, que refuerza el sabor de la fruta y permite ajustar la intensidad de la mezcla al gusto del consumidor.
Ingredientes principales del cóctel
- Helado de coco Hacendado Aporta cremosidad y sabor dulce a coco.
- Licor de maracuyá Royal Swan (15%): Da el toque alcohólico y tropical.
- Zumo/néctar maracuyá: Zumo o néctar de maracuyá Hacendado Refuerza la fruta y ajusta la intensidad.
- Hielo picado: Enfría la mezcla y crea textura granizada.
Cómo preparar el cóctel perfecto de verano paso a paso
La elaboración es uno de los grandes motivos de su popularidad: no requiere técnica profesional y se puede preparar literalmente en menos de un minuto. Estos son los pasos básicos para replicarlo en casa:
- Colocar una o dos bolas de helado de coco en una coctelera o vaso mezclador, junto con una buena cantidad de hielo picado.
- Añadir una medida de licor de maracuyá Royal Swan, adaptando la cantidad al gusto y al grado alcohólico deseado.
- Completar el vaso con zumo o néctar de maracuyá hasta alcanzar el nivel de líquido deseado.
- Agitar o batir ligeramente la mezcla hasta conseguir una textura cremosa y parcialmente granizada.
- Servir en un vaso frío y decorar, si se desea, con fruta fresca, coco rallado o una ramita de hierbabuena.
Quienes buscan una versión más intensa suelen añadir un pequeño toque de ron blanco o vodka, aunque la receta que se ha viralizado en redes se caracteriza por su carácter suave y accesible para la mayoría de paladares.