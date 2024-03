Regular, y evaluar, asignaturas pendientes

Creado: Actualizado:

La gestión de las ordenanzas municipales no se limita sólo a la revisión anual de las tarifas que se aplican a los contribuyentes. Exige además un obligatorio empeño en adaptar las reglas de funcionamiento locales a la legislación vigente. Cambiante, cada vez más, pero que debe ser trasladada en tiempo y forma a las exigencias a los ciudadanos y las empresas. No ha debido ser así en los últimos años en el Ayuntamiento de León, que emprende ahora una escalada de revisiones y adecuaciones a los nuevos requisitos generales en sus ordenanzas municipales. Y no en temas menores. Entre las trece sobre las que va a reforzar el control este año está la patata caliente de la movilidad sostenible. El alcalde comprometió que no habría restricciones a la movilidad, pero ya ha contratado los sistemas que multarán las infracciones.

Llama la atención especialmente el énfasis que se pone, con buen criterio, en evaluar la efectividad de las exigencias que se establecen. Y surge la duda. ¿Se controlaba hasta ahora?