La Constitución, de rodillas

Creado: Actualizado:

Se terminan las palabras para definir el comportamiento de los políticos del Gobierno, y solo estamos al comienzo de este simulacro de legislatura, que no lo es, ni lo será mientras sigan los políticos del PSOE teniendo ese carácter.

Las recientes semanas están suponiendo un dislate verdadero además de un gran sufrimiento para el ciudadano de a pie. Ese ciudadano no es capaz de entender el proceder del presidente Sánchez y su banda, engañando continuamente para seguir en el poder.

Más que obsesión, este hombre tiene adicción y, a juzgar por su comportamiento habitual, esto va para largo si algo o alguien no lo remedia.

Las reuniones en el Congreso de los Diputados son lo más parecido a las peleas de gallos, con la diferencia que los gallos no hablan y aquí, sí. Llama mucho la atención la capacidad de aguante que tiene la bancada popular en la Cámara Baja y quiero añadir que también llaman similar atención jueces y en general miembros de la judicatura que interpelan mucho pero no logran la victoria final.

La dichosa amnistía ha superado, a estas fechas, la primera prueba en la votación en el Congreso. Ahora se sigue con su proceso. Sus defensores, de la amnistía, se han reunido a escondidas, qué rara es la democracia a veces, para preparar la segunda prueba que, según ellos, debe llevarlos a la independencia de Cataluña ¡Qué alarde de fantasía señores!

Hay mucho batiburrillo de partidos catalanes que piden lo mismo, pero no se ponen de acuerdo. Ese desacuerdo, lo quieran o no, demuestra su españolidad, lo acepten o no lo acepten.

Lo que están consiguiendo con este maremágnum de partidos y de opiniones es que el resto de España, porqué ellos también son España, que no se olvide, el resto de los ciudadanos españoles, estén hartos de tantas aguas revueltas, dimes y diretes, y lentitud desesperante para llegar a soluciones o acuerdos. Pero esto es lo que tenemos y con lo que debemos estar dispuestos a remar.

Por si todo esto fuera poco, el presidente de la Generalidad de Cataluña ha convocado, sorpresivamente, elecciones en su Comunidad. Esto es un obstáculo para los planes que debía tener en mente el presidente mentiroso y tiene que ponerse a trabajar «a full» para ver cómo se arregla el travieso entuerto catalán. Allá él.

Ha tenido este presidente, en su precampaña para estas elecciones catalanas la desfachatez, la cara dura de, refiriéndose al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Sra. Ayuso, llamarle poco patriota por no hacer sus deberes con la Agencia Tributaria.

¿Serán ejemplo de patriotas, el diputado Ábalos, su secretario para todo Koldo, la expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, Paquita Armengol, o ese ejemplo de macarra y mal educado que se llama Oscar Puente, o quizá el expresidente canario y actual ministro, por poner algunos ejemplos ¿Esos son los verdaderos patriotas? ¿O usted mismo firmando acuerdos con un prófugo que huye en un maletero y que están a punto de asociarle al mundo del terrorismo? ¿Todos estos ejemplares sí son patriotas?

No me haga usted reír que se me abre el labio.

Esto nos rodea en este comienzo de legislatura y con esto hay que bregar. Pero la gente, créame, el ciudadano está harto de lo que usted está haciendo y de cómo lo está haciendo.

Se lo digo alto y bien claro, ustedes están humillando a nuestra Constitución, esa Constitución que usted decía que no podía admitir la amnistía. Claro que lo que usted dice…