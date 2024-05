Cosas que le pediría

Publicado por CORNADA DE LOBO

Nos deslumbrará la Inteligencia Artificial hasta casi cegarnos cuando un día alcance su potencial ideal tras aprender lo que no está escrito ni averiguado ni visto ni previsto ni imaginado. Sabrá de todo y pronosticará con precisión. Para eso la parieron. Descifrará enigmas y secretos, encenderá luces y amanecerán saberes invitando al anochecer de lo inútil, lo idiota o la paradoja. La ciencia cabalgará en ella a galope tendido. Traerá algunas tormentas, sin duda, pero también sabrá escamparlas, supongo, aunque vete a saber, confiemos, pero tú reza. Viene la IA prometiendo progresos que son ciertos y necesarios, pero a menudo confunde, ignora o sagazmente nos miente... ¡ésta, Laquetodolosabe , la fresca inteligente, Laputaquelaparió ! (¿lo dijo Nila o Peláez?). Pero en lo bueno será insuperable.

Una cosa está clara: la IA será la gran Reina Maga que traiga los regalos; y a los no creyentes, la Bruja Piruja. Pero si elegí escribir carta a la Bruja es porque si aquella es la inteligente , ésta es la lista , y dudo más que nunca de quién puede más o consigue mejor, si la lista o la razonable. Además, la astuta bruja elude reglas y llega antes con los recados o deseos. Un respeto. Y allá le va lo que quiero que nos traiga:

Que logre descifrar el canto de los pájaros para saber qué se cuentan y lo que dicen de nosotros... que componga una música definitiva para curar el alma... que invente el motor de agua... que nos diga los atajos para burlar al cáncer... que desvele la mentira de los Griales... que demuestre cómo frenar al desierto... que convierta en mantequilla el acero de los cañones... que consiga hacer llorar a las nubes sobre tierra y no sobre mar donde no hace falta... que nos dé el don de lenguas con un aparatito de bolsillo... que confunda a los corruptos y a los lobos de la Bolsa... que demuestre la existencia, o no, de Dios para dejarnos de cuentos y guerras... que nos enseñe la inteligencia de las plantas para curarnos de la devoración... y que averigüe la herencia que amasó y dejó Isabel Carrasco... me conformaría con esto para empezar.